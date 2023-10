Statt Israel-Flagge: Augsburg beleuchtet nachts das Verwaltungsgebäude

Nach zwei Vorfällen um die Israel-Flagge hängt die Stadt Augsburg die Fahne aus Sicherheitsgründen nachts ab. Dafür gibt es jetzt eine neue Solidaritäts-Bekundung.

24.10.2023 | Stand: 07:47 Uhr

Zweimal hatten Täter die Israel-Fahne am Augsburger Rathausplatz vom Masten gerissen. In einem Fall wurde sogar versucht, die Fahne zu verbrennen. Seitdem hisst die Stadt, wie berichtet, die israelische Fahne nur noch tagsüber. Doch nun hat man sich ein weiteres sichtbares Zeichen der Solidarität mit Israel einfallen lassen. Dieses kann nicht zerstört werden.

Wie die Stadt am Montag mitteilt, werden ab diesem Abend mit Einbruch der Dunkelheit die Fenster in der ersten Etage des Verwaltungsgebäudes in den Farben der Flagge Israels, Blau und Weiß, beleuchtet. Und dies ab sofort jeden Abend. Damit soll das Symbol der Solidarität angesichts des Angriffs auf Israel auch nachts aufrechterhalten werden, wenn die Flagge Israels am Rathausplatz abgehängt wird, heißt es.

Noch gibt es die Israel-Fahne am Augsburger Rathausplatz nur in kleiner

Wie betont wird, erfolge das Abhängen der Flagge in den Nachtstunden nach Rücksprache mit der Israelitischen Kultusgemeinde Schwaben-Augsburg. Mit diesem Schritt will man ein weiteres Herunterreißen verhindern. Tagsüber hingegen ist die Fahne weiterhin zu sehen. Momentan weht eine Israel-Flagge in kleinerem Format. Sobald wieder eine üblich große Israel-Flagge zur Verfügung stehe, werde diese am Rathausplatz gehisst, teilt die Stadt weiter mit. (ina)

