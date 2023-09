Stress zwischen Gruppen? Wie Jugendliche die Lage beim Plärrer sehen

Jugendliche Gruppen stehen beim Augsburger Plärrer im Fokus, die Polizei berichtet von Gewalt. Doch was treibt die Teenager um? Auf Spurensuche mit Streetworkern.

11.09.2023 | Stand: 09:09 Uhr

Die Sonne über dem Plärrer geht langsam unter, das bunte, laute Treiben nimmt seinen üblichen Lauf. Doch ein Fahrgeschäft sticht in all dem heraus: der Autoscooter, fast genau im Zentrum. Dutzende Jugendliche tummeln sich dort, auf oder an der Fahrbahn. Die meisten sind in kleineren Gruppen gekommen, flachsen, filmen sich, wollen sehen und gesehen werden. Auch Lukas Detsch und Marc Feyerabend beobachten das Treiben, schütteln Hände, halten Smalltalk, fragen nach. Die zwei Streetworker des Stadtjugendrings horchen hinein in Jugendliche, die derzeit besonders im Fokus stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.