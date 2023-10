U3 Lounge: Der neue Klub am Ulrichsplatz öffnet bald

Tahir Mulaj eröffnet gemeinsam mit seinen zwei Brüdern den Klub in den Räumen der ehemaligen Mahagoni-Bar. Sie wollen damit eine Lücke in Augsburg schließen.

23.10.2023 | Stand: 13:48 Uhr

Der Augsburger Tahir Mulaj hat in seinem Leben schon viel angepackt. Die Eröffnung eines Klubs gehörte bislang nicht in das Portfolio des Wirtschaftsinformatikers. Doch das soll sich bald ändern: Kommende Woche wollen der 35-Jährige und seine beiden Brüder einen Klub in Augsburg eröffnen. Die U3 Lounge soll das Nachtleben in der Innenstadt anheizen und befindet sich in einer bekannten Location: in den Räumen der ehemaligen Mahagoni-Bar am Ulrichsplatz.

