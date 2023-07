Umbau startet bald: Die Augsburger Karolinenstraße soll schöner werden

In zwei Wochen beginnt der Umbau des von Leerständen betroffenen Straßenzugs in Augsburg. Was geplant ist - und wie während der Bauarbeiten der Verkehr laufen soll.

14.07.2023 | Stand: 08:23 Uhr

Jahrelang wurde geplant, am 31. Juli will die Stadt Augsburg mit dem Beginn der Sommerferien die Karolinenstraße in der Innenstadt umgestalten. Vorgesehen sind - im Bereich zwischen Rathausplatz und Karlstraße - breitere Gehwege, die Platz für Außengastronomie und Bänke schaffen. Zudem gibt es auf Fahrbahn und Gehwegen künftig einen Pflaster-Belag. Dafür ist während der Sommerferien eine Vollsperrung der Straße nötig. Die Hoffnung ist, dass die Umgestaltung im Zusammenspiel mit dem Neu- und Umbau von Häusern durch die Eigentümer den Straßenzug wieder attraktiver macht. Die Straße fällt seit einigen Jahren zunehmend durch Leerstände auf

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.