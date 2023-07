Was Stadtpolitiker und Augsburger zum Bad im Herkulesbrunnen sagen

Nach einer nächtlichen Badeaktion im Herkulesbrunnen wird der Umgang mit dem Bauwerk diskutiert. Wie andere Städte das Brunnenbaden handhaben.

Von Ina Marks und Olivia Mannes

18.07.2023 | Stand: 08:58 Uhr

Die neun Männer, die am frühen Samstagmorgen ein Bad im Herkulesbrunnen nahmen, hatten Spaß. Zumindest lässt es das Foto vermuten. Darauf planschen die Herren unter dem griechischen Halbgott, einer springt vom Brunnenrand, ein nächster hat gar nichts am Leib. Diese nächtliche Erfrischung im Brunnen wird öffentlich diskutiert. In vielen Städten ist das Brunnenbaden illegal, in einer bekannten Stadt hingegen ausdrücklich erlaubt. Wie verhält es sich in Augsburg?

