Bluttat vor Supermarkt: Unbekannter sticht mit Messer auf Mann ein

Vor einem Supermarkt in Augsburg-Bärenkeller geraten zwei Männer aneinander. Einer zückt ein Messer und sticht zu. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

25.07.2023 | Stand: 09:04 Uhr

Zu einer Gewalttat ist es am Samstagnachmittag vor einem Supermarkt im Augsburger Stadtteil Bärenkeller gekommen. Ein 22-Jähriger wurde von einem bislang unbekannten Täter mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Nach Auskunft der Polizei waren die beiden Männer zuvor gegen 16.15 Uhr vor dem Supermarkt im Zaunkönigweg aufeinandergetroffen und in Streit geraten. "Hierbei schubste der 22-Jährige zunächst den bislang unbekannten Täter", so die Polizei. Dieser soll daraufhin den 22-Jährigen mit einem Messer in den Bauch gestochen haben. Der 22-Jährige wurde dabei schwer verletzt und wird derzeit stationär in der Uniklinik Augsburg behandelt.

Auf die Fragen, ob sich die beiden Männer kannten und um was es bei dem Streit ging, hält sich die Polizei bedeckt. Das sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, meint ein Polizeisprecher.

Messer-Attacke vor Supermarkt in Augsburg-Bärenkeller: Polizei sucht Zeugen

Der Polizei sind bislang keine Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten, bekannt. Sie veröffentlicht eine Beschreibung des Täters: Der bislang Unbekannte soll etwa 1,70 bis 1,74 Meter groß und um die 20 Jahre alt sein. Er ist schlank, hat helle Haut, glatte dunkelblonde Haare, einen Oberlippen- und Kinnbart und trug an dem Tag ein dunkles Basecap, ein graues T-Shirt mit „Lacoste“ Aufschrift sowie eine schwarze kurze Sporthose und Adiletten. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Totschlags und nimmt unter der Telefonnummer 0821/323-3810 Hinweise entgegen. (jaka)

