Verwaltung, Kita, Müllabfuhr: Hier wird in Augsburg gestreikt

Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen, viele Beschäftigte in Augsburg könnten folgen. Wo mit Einschränkungen zu rechnen ist.

14.02.2023 | Stand: 09:36 Uhr

Wegen der Verdi-Warnstreiks im öffentlichen Dienst könnten auf die Augsburgerinnen und Augsburger Einschränkungen in verschiedenen Bereichen zukommen. Wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte, werden im Laufe der Woche verschiedene Bereiche bestreikt. Auftakt machen am Dienstag Verdi-Beschäftigte in der Stadtverwaltung. Sie treffen sich ab 10.30 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Rathausplatz.

Verdi-Streiks wirken sich auf verschiedene Bereiche in Augsburg aus

Bereits am vergangenen Donnerstag hatten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in städtischen Kitas die Arbeit niedergelegt, am Mittwoch findet ihr Streik seine Fortsetzung. Geplant ist ein Demonstrationszug, der um 10 Uhr am Ulrichsplatz beginnt und in der Bahnhofstraße mit einer Abschlusskundgebung endet. Die Stadt bittet Eltern, sich bei der jeweiligen Kita-Leitung zu erkundigen, "ob voraussichtlich ein Notbetrieb aufrechterhalten werden kann und sich nötigenfalls geeignete Alternativen für die Kinderbetreuung am Streiktag zu suchen." Informationen würden neben Aushängen in der jeweiligen Kita auch über die Kita-App KidsFox kommuniziert.

Neben Kitas und Stadtverwaltung sind auch das Baureferat - inklusive Stadtentwässerung und Müllabfuhr - sowie die Verwaltung des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs der Stadt (AWS) zum Streik aufgerufen. Es dürfte also etwa zu Verzögerungen der Müll-Abholungen kommen. Nach Auskunft von Verdi bestehen für das Klärwerk und den Winterdienst des AWS Notdienstvereinbarungen, die den Betrieb jeweils sicherstellen sollen.

Kitas, Müllabfuhr, Verwaltung: Bürger müssen mit Einschränkungen rechnen

Welche konkreten Auswirkungen die Streiks in den jeweiligen Bereichen haben, hängt insbesondere davon ab, wie viele Beschäftigte sich jeweils beteiligen. Laut Verdi ist etwa nicht ausgeschlossen, dass einzelne Bürgerbüros am Dienstag geschlossen bleiben. Man rechne aber insgesamt nicht damit, dass es zu weitreichenden Einschränkungen in der Verwaltung komme. Am Mittwoch dürften dagegen erneut mehrere Kitas schließen, am vergangenen Donnerstag waren es nach Auskunft von Verdi bereits 26. Verdi fordert von Bund und Kommunen unter anderem eine Lohnerhöhung um 10,5 Prozent - mindestens jedoch 500 Euro - im Monat. (kmax)

