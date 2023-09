Vier Jahre nach tödlichem Schlag am Kö: Freistaat klagt gegen zwei Verurteilte

2019 kam es am Königsplatz in Augsburg zu einer tödlichen Attacke. Nun fordert der Freistaat von zwei später Verurteilten Geld - wegen Verletzungen eines anderen Opfers.

22.09.2023 | Stand: 09:03 Uhr

Fast vier Jahre ist es her, dass ein tödlicher Schlag am Königsplatz weit über Augsburg hinaus für Entsetzen und Anteilnahme sorgte. Strafrechtlich ist der Fall längst entschieden: Im November 2020 wurden drei junge Männer verurteilt, der Haupttäter, damals 17, erhielt unter anderem wegen Körperverletzung mit Todesfolge eine Jugendstrafe von vier Jahren und sechs Monaten. Gänzlich abgeschlossen ist die juristische Aufarbeitung des Vorfalls indes bisher nicht, wie kürzlich eine Verhandlung am Landgericht zeigte. In dem Verfahren geht es nicht ums Strafrecht, es gibt also keine Anklage. Stattdessen verklagt der Freistaat zwei der damals verurteilten Männer auf Schadenersatz.

