Vom Ex-Freund gestalkt: Augsburgerin fühlt sich in ihrer Not alleingelassen

Seit Renate M. ihren Freund verlassen hat, wird sie von ihm verfolgt. Sie wendet sich an Polizei, Gericht und an den Weißen Ring - und ist über eine Tatsache empört.

Von Ina Marks

07.07.2023 | Stand: 16:39 Uhr

Nachts soll er alkoholisiert vor ihrem Haus herumgeschrien haben: "Fuck off" und "Ich werde niemals aufhören". Renate M. (Name geändert) lebt in ständiger Angst, seitdem sie ihren Lebensgefährten verlassen hat. Bald nach der Trennung begann es mit pausenlosen Anrufversuchen, Handynachrichten und Läuten an der Haustür. Wie die Augsburgerin erzählt, wird sie seit über einem Jahr von ihrem Ex-Partner gestalkt - mit fatalen Auswirkungen auf ihren Alltag und auf ihre Psyche. Die 50-Jährige sagt, als Stalking-Opfer fühle sie sich in ihrer Not alleingelassen. Kritik übt sie am Opferhilfeverein Weißer Ring.

