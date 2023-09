Vom Langzeitarbeitslosen zum Traumjob: Thomas Dietz' inspirierende Geschichte

Wer lange arbeitslos ist, findet oft nur schwer zurück in den Berufsalltag. Bei zwei Männern, die in einer Augsburger Pflegeeinrichtung arbeiten, hat es geklappt.

07.09.2023 | Stand: 09:24 Uhr

Thomas Dietz ist glücklich. Der 44-Jährige arbeitet in der Pflegeeinrichtung Pauline-Fischer-Haus der evangelischen Diakonissenanstalt (Diako) im Bereich Betreuung. Er kümmert sich um die Bewohner, unterstützt sie bei den Mahlzeiten, beschäftigt sie und sagt: "Es ist mein Traumjob, mit den Leuten zu arbeiten. Sie sind sehr ehrlich, das ist extrem schön." Dietz war viele Jahre arbeitslos und kann nun, dank eines geförderten Arbeitsverhältnisses, in dem Pflegeheim arbeiten. Das Augsburger Jobcenter unterstützt Langzeitarbeitslose wie ihn mit verschiedenen Programmen - mit dem Ziel, sie wieder in stabile Arbeitsverhältnisse zu bringen. Rund 2700 Menschen in der Stadt Augsburg gelten derzeit als Langzeitarbeitslose - wie kann der Weg zurück in den Beruf aussehen?

