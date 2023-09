Wachsende Konkurrenz durch Uber: Bekommen Augsburger Taxis Festpreise?

Der Fahrdienstleister Uber breitet sich aus – und setzt so Taxibetriebe zunehmend unter Druck. Nun macht ein Modell Schule, das auch in Augsburg Hoffnungen weckt.

12.09.2023 | Stand: 09:08 Uhr

Wer am kommenden Freitagabend, um sagen wir 23.15 Uhr, am Plärrergelände in ein Taxi steigt, der wird für seine Strecke genauso viel bezahlen wie am vergangenen Freitagabend um 23.15 Uhr. Wer sich zur selben Zeit, am selben Ort, ein Uber-Fahrzeug ruft, der wird über die App mit hoher Wahrscheinlichkeit einen deutlich niedrigeren Preis angezeigt bekommen als in der Vorwoche, in der sich dort etliche Volksfest-Besucher auf den Heimweg machten. Bei Uber sind die Preise flexibel, sie orientieren sich stark an Angebot und Nachfrage. Taxis fahren dagegen in Augsburg nach einheitlich geregelten Tarifen. Doch das könnte sich bald ändern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.