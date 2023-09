"Es ist Wahnsinn": Was eine Autowerkstatt nach dem Hagel erlebt

Nach dem Hagel am Wochenende warten etliche Fahrzeughalter aus der Region auf ein Gutachten. In einer Augsburger Werkstatt gibt es erschreckend viele Totalschäden.

Von Philipp Scheuerl

01.09.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Tausende Fahrzeuge aus der Region wurden durch den Hagel am vergangenen Samstag beschädigt. Die Werkstätten, Gutachter und Versicherungen arbeiten im Akkord. Nun drängen viele Fahrzeughalter aus dem Raum Augsburg auf eine schnelle Reparatur, doch es kann noch dauern, bis es so weit ist. Die Lage ist teils unübersichtlich. Wohl kaum jemand aus der Region ist so nah am Geschehen wie Stefan Reichhardt. Sein Autohaus in Haunstetten bietet neben der Werkstatt auch einen Abschleppdienst an – und damit Dienstleistungen, die aktuell so gefragt sind wie selten zuvor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.