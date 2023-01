Australian-Open-Finale 2023: Rybakina - Sabalenka live im TV und Stream

Im Finale der Australien-Open 2023 stehen sich Aryna Sabalenka und Elena Rybakina gegenüber. Alle wichtigen Infos rund um die Übertragung im TV und Stream lesen Sie hier.

27.01.2023 | Stand: 14:35 Uhr

Die Finalistinnen für das große Finale der Australian-Open 2023 stehen fest: Aryna Sabalenka und Elena Rybakina haben sich bis in die letzte Runde gekämpft und geben nun alles, um als Siegerin aus den 111. Australian-Open zu gehen.

Elena Rybakina musste das Halbfinale gegen die Tennisspielerin Victoria Azarenka bestreiten. Durch den Sieg in beiden Sätzen konnte Rybakina sich gegen ihre Herausforderin aus Belarus durchsetzen.

Im anderen Australian-Open-Halbfinale der Frauen mussten Magda Linette und Aryna Sabalenka gegeneinander antreten. Mit einem knappen 6:7 gewann Sabalenka den ersten Satz. Im zweiten Satz lief es für die belarussische Tennisspielerin sogar noch besser. Mit einem Vorsprung von 6:2 sicherte sie sich auch hier den Sieg und somit auch den Einzug ins Finale des Grand-Slams-Turniers.

Möchten Sie mehr zum Australian-Open-Finale 2023 der Frauen wissen? Wer wird sich das Preisgeld sichern? Hier in diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wann das Match laut Spielplan beginnt und wo die Übertragung im TV und Stream stattfindet.

Wann ist das Finale der Australian-Open 2023 zwischen Rybakina - Sabalenka? Termin und Uhrzeit

Das Grand-Slam-Finale bei den Australian Open 2023 zwischen Elena Rybakina und Elena Rybakina startet am Samstag, den 28. Januar 2023, um 9.30 Uhr in der Rod Laver Arena in Melbourne. Die Übertragung im TV und Stream beginnt zur selben Uhrzeit.

Rybakina vs. Sabalenka im Australian-Open-Finale: Übertragung live im TV und Stream

Im Free-TV wird das Finale der Damen live beim Sender Eurosport ausgestrahlt. Wer das Match zwischen Rybakina und Sabalenka lieber online im Stream mitverfolgen möchte, benötigt das kostenpflichtige Abonnement von Eurosport. Dafür ist ein finanzieller Aufwand von 6,99 im Monat fällig.

Spiel: Rybakina gegen Sabalenka, Finale, Australian-Open 2023

Datum: 28. Januar 2023 (Samstag)

Uhrzeit: 9.30 Uhr

Übertragung im Free-TV: Eurosport 1

Übertragung im Stream: Eurosport

Das ist Elena Rybakina: Bilanz bei den AUS-Open

Mit ihren Leistungen sorgt die 23-Jährige in der Tennis-Welt momentan für Aufsehen. Bereits in ihrem ersten Spiel der Australian-Open 2023 gewann Rybakina beide Sätze gegen Elisabetta Cocciaretto aus Italien. Auch im zweiten Spiel lag Rybakina mit einem deutlichen Vorsprung in beiden Sätzen vorne. In der dritten Runde der Australian-Open gewann sie zwei von drei Sätzen gegen die U.S.-Amerikanerin Danielle Rose Collins.

Im Achtelfinale angekommen setzte sie sich gegen Iga Swiatek durch. Der Sieg im Viertelfinale gelang ihr gegen Jelena Ostapenko aus Lettland. Auch im Halbfinale konnte sie schließlich gegen Victoria Azarenkaüberzeugen. Wird sich die Siegesserie von Elena Rybakina auch im Aus-Open-Finale fortsetzen? Rybakina tritt bei dem Grand-Slam-Turnier für Kasachstan an.

Aryna Sabalenka: Das ist ihre Bilanz bei den Australian-Open

Genau wie ihre finale Gegenerin konnte sich die 24-Jährige aus Belarus in jedem einzelnen Match der 111. Australian-Open den Sieg sichern. Aryna Sabalenko schaffte es sogar, jedes Spiel mit nur zwei Sätzen zu beenden. 2021 und 2022 hat es Sabalenko bis in das Achtelfinale der Australian Open geschafft. Im Jahr 2020 musste sie nach der ersten Runde das Turnier verlassen.

