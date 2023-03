Kraftfahrtbundesamt: Auto-Mängel künftig online melden

Das Kraftfahrtbundesamt hat ein neues Portal auf den Weg gebracht. Bei dem Mangelmelder können Halter nun Probleme mit ihrem Auto ganz einfach online melden.

Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) ist die Einrichtung, die in Deutschland für Produktsicherheit in Straßenfahrzeugen und ihren Fahrzeugteilen zuständig ist. Allein im Jahr 2022 hat das Amt laut eigenen Angaben etwa 900 Untersuchungen durchgeführt, deren Folge 522 Rückrufe waren.

Tritt ein Mangel oder ein technischer Defekt bei mehreren Fahrzeugen auf, kann dies die Verkehrssicherheit oder die Umwelt erheblich beeinträchtigen. Umso wichtiger ist es für das Amt, dass Autofahrer etwaige Mängel an ihrem Auto melden, damit das KBA konkrete Hinweise auf mögliche Serienfehler bei Fahrzeugen prüfen und gegebenenfalls eine Untersuchung beim zuständigen Auto-Hersteller einleiten kann. Statt per Post können Autofahrer Mängel und technische Defekte an Fahrzeugen oder Fahrzeugteilen nun online beim Mangelmelder registrieren.

Kraftfahrtbundesamt: Probleme am Auto? Mängel können nun online gemeldet werden

"Der digitale Mangelmelder bietet in vielfacher Hinsicht Vorteile. Mit dem Ziel der Reduktion zeitaufwändiger Rückfragen wurde die Menüführung so gestaltet, dass alle für die Prüfung erforderlichen Angaben direkt abgefragt werden", schreibt das KBA in einer Pressemitteilung zu seinem neuen Meldeportal. Neben textlicher Beschreibung des Mangels könnten Autofahrer dort auch entsprechendes Bildmaterial für die Behörde hochladen. Die Online-Meldefunktion verkürze nun deutlich die Bearbeitungsdauer und mache die Arbeit des KBA effektiver.

Neben Ausführungen zum Fehler und zum Fahrzeug müssen Meldende in dem Online-Portal ihre persönlichen Daten hinterlegen, falls der Hersteller zu ihnen Kontakt aufnehmen möchte. Folgende Punkte müssen im Meldeformular angegeben werden:

Unter welchen Umständen trat der Fehler auf?

Wie haben Sie den Fehler bemerkt?

Welche Folgen sind eingetreten?

Fotos der betroffenen Bauteile (sofern möglich)

Schriftverkehr mit dem Hersteller (sofern vorhanden)

Angabe der Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN).

Angaben zum Kilometerstand

Angaben zum Wartungszustand (Beleg über Kopien)

Angaben zu vorangegangen Unfallschäden und Reparaturen

Angaben zur Anzahl der Vorbesitzer

Abweichungen vom Originalzustand

Kraftfahrtbundesamt: Dafür ist die Behörde zuständig - und dafür nicht

Um zu dem Online-Meldeformular zu gelangen, müssen Autofahrer auf der Website des KBA zunächst eine Email-Adresse hinterlassen und die Datenschutzbestimmungen akzeptieren. Im Anschluss wird ein Link zum elektronischen Meldeformular an die zuvor angegebene Mail-Adresse verschickt.

Das Kraftfahrtbundesamt weist allerdings darauf hin, dass nicht jeder technische Mangel an einem Fahrzeug die Voraussetzungen erfüllt, um eine Untersuchung oder beispielsweise einen Rückruf einzuleiten. Zudem sei das KBA nicht dafür zuständig Ansprüche des Autofahrers gegenüber dem Hersteller durchzusetzen. Mängel würden ausschließlich im öffentlichen Interesse und zur Vermeidung möglicher Gefahren untersucht.

