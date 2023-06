Auto waschen am Sonntag: Das gilt in Bayern und Co.

Auto waschen am Sonntag – zeitlich gesehen keine schlechte Idee. In einigen Bundesländern müssen Waschanlagen aber geschlossen bleiben. Wir sagen Ihnen wo.

Bei einem Vollzeitjob und anderweitigen Verpflichtungen kommen Hausarbeiten und Fleißaufgaben gerne mal zu kurz. Dazu gehört auch die Autowäsche. Am Sonntag wäre genug Zeit, das Thema anzugehen – doch in manchen Bundesländern macht einem die Gesetzeslage einen Strich durch die Rechnung.

Nach § 9 Abs. 1 ArbZG (Arbeitszeitgesetz) haben Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen zwischen 0 und 24 Uhr eine gesetzlich geregelte Pause – am Sonntag auch als "Sonntagsruhe" bezeichnet und im Grundgesetz festgehalten. § 10 im ArbZG erlaubt aber zahlreiche Ausnahmen. Das Gesetz über den Schutz der Sonn- und Feiertage besagt, alle "öffentlich wahrnehmbaren Arbeiten" zu vermeiden und ist in der Gesetzgebung aller 16 Bundesländer festgehalten. Die Länder gehen damit aber unterschiedlich um. In diesem Artikel lesen Sie, wo Sie Ihr Auto am Sonntag waschen können und wo nicht.

Auto waschen am Sonntag: Die Gesetze der Bundesländer im Überblick

Baden-Württemberg:

Bestimmung: nicht erlaubt

Quelle: LandesregierungBaden-Württemberg

Bayern:

Bestimmung: ortsabhängig

erlaubt ab 12 Uhr, falls in Gemeindesatzung festgehalten

An folgenden Tagen nicht erlaubt: Neujahr, Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstsonntag, Pfingstmontag, 1. und 2. Weihnachtstag

Quelle: LandesregierungBayern

Berlin:

Bestimmung: keine Ausnahme für Waschanlagen im Gesetz festgehalten, trotzdem mit Ausnahmen erlaubt (weitere Details unten)

Quelle: LandesregierungBerlin

Brandenburg:

Bestimmung: erlaubt

An folgenden Tagen nicht erlaubt: Weihnachtstag, Karfreitag, Ostersonntag, Pfingstsonntag, Reformationsfest

Quelle: LandesregierungBrandenburg

Bremen:

Bestimmung: nicht erlaubt (keine Ausnahme für Waschanlagen im Gesetz festgehalten)

Quelle: LandesregierungBremen

Hamburg:

Bestimmung: erlaubt zwischen 13 und 19 Uhr

An folgenden Tagen nicht erlaubt: Ostersonntag, Pfingstsonntag, Volkstrauertag, Totensonntag sowie an denjenigen Sonntagen, die auch gesetzliche Feiertage sind

Quelle: LandesregierungHamburg

Hessen:

Bestimmung: ortsabhängig

erlaubt nur für automatische, vollständig geschlossene Waschanlagen, falls von der Gemeinde so festgelegt. Uhrzeiten: 1. Mai bis 31. August: 7 bis 21 Uhr; 1. September bis 31. April: 7 bis 20 Uhr

An folgenden Tagen nicht erlaubt: Volkstrauertag und Totensonntag

Quelle: LandesregierungHessen

Mecklenburg-Vorpommern:

Bestimmung: erlaubt

nicht erlaubt an folgenden Tagen: Ostersonntag, Pfingstsonntag, Volkstrauertag, Totensonntag

Quelle: LandesregierungMecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen:

Bestimmung: nicht erlaubt (keine Ausnahme für Waschanlagen im Gesetz festgehalten)

Quelle: LandesregierungNiedersachsen

Nordrhein-Westfalen:

Bestimmung: nicht erlaubt (keine Ausnahme für Waschanlagen im Gesetz festgehalten)

Quelle: LandesregierungNordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz:

Bestimmung: nicht erlaubt (keine Ausnahme für Waschanlagen im Gesetz festgehalten)

Quelle: LandesregierungRheinland-Pfalz

Saarland:

Bestimmung: nicht erlaubt (Gemeinden können Ausnahmen festlegen)

Quelle: LandesregierungSaarland

Sachsen:

Bestimmung: erlaubt

geschlossene, automatische Waschanlagen: 8 bis 20 Uhr

Selbstwaschanlagen: 12 bis 20 Uhr

Quelle: Landesregierung Sachsen

Sachsen-Anhalt:

Bestimmung: erlaubt

An folgenden Tagen nicht erlaubt: Ostersonntag, Pfingstsonntag, Volkstrauertag, Totensonntag und Sonntage, die staatlich anerkannte Feiertage sind

Quelle: Landesregierung Sachsen

Schleswig-Holstein:

Bestimmung: erlaubt

Quelle: LandesregierungSchleswig-Holstein

Thüringen:

Bestimmung: ortsabhängig (Ausnahmen können von Landkreisen, Gemeinden und Städten festgelegt werden)

Quelle: LandesregierungThüringen

Überblick: Diese Bundesländer verbieten das Autowaschen am Sonntag

Im Gesetz über die Sonn- und Feiertage in Baden-Württemberg heißt es: "An den Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen sind öffentlich bemerkbare Arbeiten, die geeignet sind, die Ruhe des Tages zu beeinträchtigen, verboten, soweit in gesetzlichen Vorschriften nichts anderes bestimmt ist." Die Ausnahme besagt, dass Instandsetzungsarbeiten an Kraftfahrzeugen nur erlaubt sind, wenn sie für die Weiterfahrt erforderlich sind. Ist Ihre Windschutzscheibe also stark verdreckt, können Sie diese wohl mit Wasser sauber machen. Die Waschanlagen bleiben aber geschlossen.

Ähnlich ist es geregelt in folgenden Bundesländern:

Bremen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Saarland

Rheinland-Pfalz

Auto waschen: Dürfen die Waschanlagen am Sonntag in Berlin öffnen?

Häufig ist im Internet zu lesen, dass in Berlin die Waschanlagen am Sonntag geschlossen haben. Daran scheinen sich aber laut Öffnungszeiten nicht alle Waschanlagen zu halten. Viele Waschanlagen haben in der Hauptstadt nämlich auch am Sonntag geöffnet – obwohl laut dem Gesetz über Sonn- und Feiertage in Berlin "Sonntage und allgemeine(...) Feiertage (...) als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung staatlichen Schutz" genießen und keine Ausnahme im Gesetz festgehalten ist. Die Bedürfnisgewerbeverordnung macht die Ausnahme möglich. Sie legt fest, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen am Sonntag arbeiten dürfen – auch in Waschanlagen. Davon ausgeschlossen sind folgende allgemeine Feiertage in Berlin:

Neujahrstag

Frauentag (8. März)

Karfreitag

Ostermontag

1. Mai

Himmelfahrtstag

Pfingstmontag

Tag der Deutschen Einheit

1. und 2. Weihnachtstag

Erlaubt: In welchen Bundesländern dürfen Autowaschanlagen am Sonntag öffnen?

Am Sonntag dürfen Sie Ihr Auto in Brandenburg in der Waschanlage reinigen. Lediglich einige Feiertage sind als Ausnahme festgehalten, wo die Anlagen geschlossen bleiben müssen. Laut Gesetzesverordnung ist an allen anderen Feiertagen und am Sonntag "das Betreiben von automatischen Waschanlagen sowie Selbstwaschanlagen für Kraftfahrzeuge erlaubt, sofern eine Störung durch den Betrieb nicht anzunehmen ist", heißt es in § 4, Abschnitt 3. Uhrzeiten werden keine genannt, allerdings sollte in der Nähe von Kirchen die Waschanlage nicht während Gottesdienstzeiten geöffnet haben. Ähnlich sieht es in diesen Bundesländern aus:

Hamburg

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Auto waschen in Bayern: Dürfen die Waschanlagen am Sonntag öffnen?

In Bayern dürfen Waschanlagen grundsätzlich am Sonntag öffnen. Im Gesetz heißt es: "An den Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen sind öffentlich bemerkbare Arbeiten, die geeignet sind, die Feiertagsruhe zu beeinträchtigen, verboten, soweit auf Grund Gesetzes nichts anderes bestimmt ist." Artikel 3 hält aber folgende Ausnahme fest: "Diese Verbote gelten nicht für den Betrieb von Autowaschanlagen an Sonn- und Feiertagen – ausgenommen Neujahr, Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstsonntag, Pfingstmontag sowie Erster und Zweiter Weihnachtstag – ab 12.00 Uhr, wenn die Gemeinde dies in ihrem Gemeindegebiet durch Verordnung zugelassen hat."

Der letzte Satz stellt klar, dass jede Gemeinde über das Thema selbst entscheiden darf – weshalb man in Bayern keine allgemeine Aussage treffen kann. Ein Beispiel wären die beiden Waschanlagen in der Via Claudia im Meitinger Gewerbegebiet (Landkreis Augsburg). Obwohl beide nur 500 Meter voneinander entfernt sind, muss die SB Waschanlage Beducker am Sonntag geschlossen bleiben, die SB Waschanlage der OMV hat geöffnet. Dafür gibt es einen einfachen Grund: Die beiden Anlagen liegen auf unterschiedlichen Gemeindegebieten. 2014 hat Meitingen die entsprechende Satzung zum Öffnen der Waschanlagen am Sonntag abgelehnt. Die Waschanlage der OMV gehört aber bereits zu Westendorf und in der Gemeinde dürfen die Anlagen am Sonntag öffnen.

Auch in Thüringen und Hessen dürfen Waschanlagenöffnen, wenn die Gemeinden es festlegen. Im Saarland ist keine spezielle Ausnahme bezogen auf Waschanlagen im Gesetz festgehalten, demnach ist das Autowaschen am Sonntag grundsätzlich verboten. Allerdings ist allgemein vermerkt, dass Gemeinden Ausnahmen festlegen dürfen.

Auto waschen am Sonntag zu Hause – ist das erlaubt?

Wie bereits festgehalten, gelten Sonn- und Feiertage als Ruhetage in Deutschland. Da Religionsfreiheit aber ein Grundrecht ist, kann Ihnen niemand vorschreiben, wann Sie zu ruhen haben, oder? Stimmt. Schwierig wird es allerdings, wenn Sie dabei Ihre Nachbarn stören. Ein Hochdruckreiniger oder ein Staubsauger können bereits als Ruhestörung gelten. Da ist wohl die Kulanz der Nachbarn und das eigene Gewissen entscheidend.

Eine Ruhestörung ist aber nicht der einzige Grund, warum Sie Ihr Auto am Sonntag – oder an allen anderen Tagen der Woche – nicht zu Hause reinigen sollten. Bei der Autowäsche können Öl, Reste von Reinigungsmitteln und Schwermetalle ins Grundwasser gelangen. Waschanlagen haben spezielle Ölabscheider und Filter, um das zu verhindern. Im eigenen Hof ist das aber nicht der Fall. In Wasserschutzgebieten ist die Autowäsche zu Hause streng verboten, doch auch außerhalb kann die Reinigung auf dem eigenen Hof – vor allem wenn Sie chemische Produkte wie Felgenreiniger nutzen wollen – ein Bußgeld nach sich ziehen.