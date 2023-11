Baustelle Enztalquerung auf der A8: Alle Infos

Die Großbaustelle an der Enztalquerung bringt die A8 zum Erliegen. Woran wird eigentlich gearbeitet? Und wie lange dauern die Sperrungen bei Pforzheim?

Die Enztalquerung bei Pforzheim ist eine Dauerbaustelle , die die Nerven von Berufspendlern und Urlaubsfahrern in Zukunft noch strapazieren wird. Seit Oktober 2021 führt die Autobahn GmbH Südwest den Ausbau der A8 durch. Die Baustelle an der Enztalquerung bildet sozusagen den krönenden Abschluss des Ausbaus. Doch für Autofahrer bedeutet das erst einmal: Teil- und Vollsperrungen auf der A8 zwischen Stuttgart und Karlsruhe für die nächsten Monate. Alle Infos zu der Baustelle gibt es hier.

Baustelle Enztalquerung: Was passiert auf der A8?

Der Ausbau der Enztalquerung bei Pforzheim ist laut der Autobahn GmbH ein Projekt von "besonderer Bedeutung für unsere gesamte Region". Die Autobahn wird von vier auf sechs Spuren erweitert. Das soll für flüssigen Verkehr sorgen. Zudem sollen weitreichende Lärmschutzmaßnahmen die anliegenden Ortschaften entlasten. Über die Autobahn sollen Grünbrücken führen, damit die Lebensräume der Tierwelt nicht durch die A8 voneinander getrennt ist. Radquerungen soll es Fahrradfahrern ermöglichen, die Autobahn leicht zu überwinden.

Neben dem Ausbau der A8 auf einer Länge von rund 4,8 Kilometern geht es um den vierspurigen Ausbau der B10 im Bereich der Anschlussstelle Pforzheim-Ost , den Umbau der Anschlussstelle Pforzheim-Ost und die Modernisierung des Autobahn-Rastplatzes Pforzheim-Süd .

Enztalquerung auf der A8: Zahlen und Fakten

Folgende Fakten und Zahlen nennt die Autobahn GmbH zur Baustelle an der Enztalquerung :

Start der Bauarbeiten : 4. Oktober 2021

Länge der Baustelle : 4,8 Kilometer

Kosten des Projekts: rund 340 Millionen Euro

ca. 215.000 Quadratmeter Asphalt-Arbeiten

ca. 17.000 Meter Kanalarbeiten

Voraussichtliche Fertigstellung: bis voraussichtlich Dezember 2026

Baustelle Enztalquerung: Welche Abschnitte sind wann gesperrt?

Der sechsspurige Ausbau der Strecke führt zu Sperrungen . Die Autobahn GmbH kündigt bislang folgende Sperrungen der Anschlussstelle Pforzheim-Ost an:

Sperrung der Auf- und Abfahrt auf die A8 bzw. B10 in Fahrtrichtung Karlsruhe von Montag, 24.07.23, bis November 2023

Sperrung der Auf- und Abfahrt zur A8 bzw. B10 in Fahrtrichtung Stuttgart bis Ende des Jahres 2024

Enztalquerung auf der A8: Was bedeutet das für Autofahrer?

Viele Autofahrer versuchen während der der Teil- oder Vollsperrungen Schleichwege zu finden. Doch das funktioniert nicht immer so gut, führt zu Rückstau und geht oft zulasten der Anwohner in umliegenden Gemeinden. Deshalb rät die Autobahn GmbH grundsätzlich davon ab. Stattdessen gibt es ein Umleitungssystem während der Sperrung der Auf- und Abfahrten an der Anschlussstelle Pforzheim-Ost , über das der regionale Verkehr geleitet wird.

In Fahrtrichtung Stuttgart verläuft die Umleitung des Verkehrs von der A8 ab der Anschlussstelle Pforzheim-Nord über die U7a zur Anschlussstelle Pforzheim-Ost . Von der Anschlussstelle Pforzheim-Ost wird über die U9 zur Anschlussstelle Pforzheim-Süd auf die A8 in Richtung Stuttgart geleitet.

In Fahrtrichtung Karlsruhe gilt: Die Umleitung des Verkehrs von der A8 verläuft ab der Anschlussstelle Pforzheim-Süd über die U26a zur B10 bzw. Anschlussstelle Pforzheim-Ost . Von der Anschlussstelle Pforzheim-Ost wird laut Autobahn GmbH über die U28 zur Anschlussstelle Pforzheim-Nord auf die A8 in Richtung Karlsruhe geleitet. Die Autobahn GmbH rät dazu, unbedingt der Umleitungsbeschilderung zu folgen und Navigationssysteme auszuschalten.

Übrigens: Die Enztalquerung ist nicht die einzige große Baustelle in der Region. Derzeit ist auch die Schwarzwaldhochstraße B500 nicht befahrbar und auch die A5 ist von Sperrungen betroffen.