Autobiografie von Prinz Harry: Alle Informationen zu „Spare“ im Überblick

In dieser Woche erscheint die Autobiografie von Prinz Harry. Wir haben alle wichtigen Informationen über das Erscheinungsdatum, den Inhalt und Reaktionen zusammengetragen.

10.01.2023 | Stand: 08:05 Uhr

Sie ist noch nicht einmal offiziell erschienen, doch schon jetzt sorgt die Autobiografie von Prinz Harry für einen riesigen Wirbel. In England ist sogar schon von „der größten Krise seit 30 Jahren“ die Rede. Mit dieser Titelseite ging am Wochenende zumindest eine britische Zeitung an die Öffentlichkeit. Der Grund: Das Buch soll eine ganze Menge von pikantem Inhalt mit sich bringen. In den Memoiren des Duke of Sussex geht es unter anderem um Sex, ein Nazi-Kostüm, getötete Taliban, um Harrys Stiefmutter und natürlich um seine royale Familie.

Erscheinungsdatum von „Spare“: Wann erscheint die Autobiografie von Prinz Harry?

„Spare“ wird am 10. Januar 2023 weltweit erscheinen. Das gilt auch für die deutsche Ausgabe des Buchs von Prinz Harry. Der deutsche Titel lautet „Reserve“. Bei dem Wort handelt es sich um die Übersetzung des englischen Titels ins Deutsche. Mit dem Titel spielt Prinz Harry auf seine Position im Königshaus an. Er stellt sich als die Reserve dar, die dann zum Zuge käme, wenn seinem Bruder Prinz William etwas zustoßen sollte. Mittlerweile hat der Prince of Wales mit Prinzessin Kate allerdings drei Kinder, weswegen es beinahe ausgeschlossen ist, dass Prinz Harry als König infrage kommen wird.

Erscheinungsdatum von „Spare“ und der deutschen Version „Reserve“: 10. Januar 2023

Preis: 26 Euro als gebundene Ausgabe

Seiten: rund 600

Enthüllungen der Memoiren von Prinz Harry vor der Veröffentlichung

Bereits vor dem Erscheinungsdatum von „Spare“ wurden einige Passagen des Buchs enthüllt. Das wurde vor allem dadurch möglich, dass die Autobiografie von Prinz Harry im Donnerstag aus Versehen in Spanien in den Buchhandel geriet. Wenig später wurde dies wieder zurückgenommen, doch einige Exemplare waren bereits verkauft worden.

Seitdem fanden täglich neue Enthüllungen den Weg an die Öffentlichkeit. Es wurde beispielsweise bekannt, dass Prinz Harryüber sein erstes Mal schreibt. Er erzählt außerdem von einer Party, in der er ein Kostüm mit einem Hakenkreuz trug. Auch thematisiert Prinz Harry seine Zeit als Soldat für die britische Armee in Afghanistan, in welcher er angeblich 25 Taliban getötet hat. Ein ranghoher Taliban warf dem Prinzen daraufhin Kriegsverbrechen vor.

Auch der Streit mit Bruder Prinz William soll Teil der Enthüllungen in „Spare“ sein. Harry behauptet unter anderem, dass William ihm gegenüber handgreiflich geworden sein soll. Eine Aussage mit einer Menge Zündstoff. Die Veröffentlichung des Buchs wird daher mit besonderer Spannung erwartet.

Reaktionen auf die Autobiografie von Prinz Harry

Die Londoner Zeitung Times beschrieb die Autobiografie von Prinz Harry als „vernichtend“. Viele britische Medien zitierten außerdem bereits einige Passagen aus dem Buch. Der Daily Express wandte sich unterdessen direkt an den Prinzen. Die Botschaft: „Versöhnen? Aber du hast deine Seele verkauft, Harry.“

Das Königshaus schweigt bislang über die Memoiren von Prinz Harry. Es wird mit Spannung erwartet, ob mit der Veröffentlichung ein Statement erscheinen wird. Es könnte für das Königshaus schwierig werden, das Schweigen aufrechtzuerhalten. Schon jetzt beherrscht der Inhalt des Buchs die britischen Schlagzeilen.

RTL zeigt Interview mit Prinz Harry in voller Länge

Vor der Veröffentlichung von „Spare“ hat Prinz Harry dem britischen TV-Sender ITV ein ausführliches Interview gegeben. Dieses zeigt RTL am Montagabend, 9. Januar, in voller Länge. Ab 17 Uhr wird die Sendung „Exclusiv Spezial: Harry– Das Interview“ laufen.

Adelsexperte Michael Begasse und RTL-Moderatorin Frauke Ludowig werden das Interview in der Folge analysieren. „Nach dem Rechteerwerb des CBS-Interviews von Oprah Winfrey mit Harry und Meghan freuen wir uns, dass wir erneut ein exklusives Gespräch gewinnen konnten. Wir liefern somit auf unseren Sendern und Plattformen stetig starke Highlights aus der Welt der Royal Family – und dieses Gespräch hat es in sich!“, wird Martin Gradl, stellvertretender Geschäftsführer von RTL NEWS, in einer Mitteilung des Senders zitiert.