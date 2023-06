Das ist die perfekte Sitzhaltung im Auto

Eine falsche Sitzposition im Auto schädigt nicht nur Rücken und Nacken, sondern führt bei Unfällen zu schweren Verletzungen. Wir erklären Ihnen, wie Sie Sitz und Lenkrad in die richtige Position bringen.

27.06.2023 | Stand: 07:23 Uhr

Laut TÜV-Nord sitzen rund 80 Prozent aller Autofahrer während der Fahrt "nicht optimal". "Verspannungen", so der Prüfdienstleister weiter, sind nur das kleinere Übel, den der fahrlässige Umgang mit der richtigen Sitzposition im Auto mit sich bringt. Denn so drohen sogar bei eigentlich milde verlaufenden Auffahrunfällen Verletzungen wie ein Hals-Wirbel-Schleudertrauma (HWS). Wir erklären Ihnen in diesem Artikel, worauf sie bei der richtigen Sitzposition achten müssen, in welche Position sie Rückenlehne und Sitz bringen und wie groß der Abstand von Lenkrad und Oberkörper sein sollte.

Warum ist die richtige Sitzposition so wichtig?

Mit der richtigen Sitzposition im Auto lassen sich nach Angaben des ADAC Rückenschmerzen und im Notfall sogar schwere Verletzungen vermeiden. Eine zu enge Sitzposition zum Lenkrad etwa kann laut TÜV-Nord bei einer Airbagauslösung zu schweren Verletzungen wie etwa lebensgefährlichen Quetschungen führen.

Eine zu lockere Sitzhaltung mit zu großem Abstand zur Kopfstütze kann bei Auffahrunfällen zudem ein Hals-Wirbel-Schleudertrauma (HWS) nach sich ziehen. Neben dem Komfort-Aspekt steht bei der richtigen Sitzposition also vor allem die Sicherheit der Fahrerinnen und Fahrer im Vordergrund.

Fahrersitz: Rückenlehne und Sitzhöhenverstellung perfekt einstellen

Grundsätzlich ist es wichtig, dass sie den Fahrersitz, das heißt vor allem Rückenlehne und Sitzhöhe, in eine solche Position bringen, dass bei möglichst senkrechter Sitzhaltung eine gute Sicht nach draußen möglich und der Blick auf die Instrumente uneingeschränkt gewährleistet ist. Ein Anhaltspunkt hierzu kann laut ADAC beispielsweise die Augenposition auf halber Höhe zur Frontscheibe sein. Was Sie bei der richtigen Position des Fahrersitzes sonst noch beachten sollten, lesen Sie hier:

Die verstellbare Vorderkante des Sitzes sollte nicht zu weit nach oben gestellt werden, damit die Oberschenkel locker aufliegen und nicht abgeschnürt werden.

Das Sitzpolster sollte zudem einige Zentimeter vor der Kniekehle enden.

Ein zu niedrig eingestellter Sitz wirkt sich nachteilig auf die Beckenpositionierung aus, ebenso auf die Verkehrssicht. Auch die Sitzpolsterung sollte nicht zu weich sein, sodass Sie einsinken.

Die Schulterblätter sollten auch beim Lenken stets Kontakt mit der Rückenlehne haben.

Richtig sitzen im Auto: Abstand zwischen Lenkrad und Oberkörper

Lesen Sie auch

Reise Schwanger fliegen: Wie lange und bis wann ist eine Reise möglich?

Der Abstand zwischen Oberkörper und Fahrer-Airbag im Lenkrad sollte dem ADAC zufolge etwa 25 bis 30 Zentimeter betragen. Das Gesäß müsse zudem so nah wie möglich an der Rückenlehne aufliegen. Fahren Sie außerdem die Sitzfläche nur so weit nach hinten, dass die Knie beim Durchtreten der Pedale nicht durchgestreckt sind. So wird der Bremsdruck vom Becken auf die Pedale geleitet und der Oberkörper entlastet.

Kopfstütze richtig einstellen

Die Oberkante der Kopfstütze sollte laut TÜV-Nord auf Scheitelhöhe eingestellt werden. Der Abstand zwischen Hinterkopf und Kopfstütze dürfe maximal 4 cm betragen. Stellen Sie dazu die Sitzlehne nahezu senkrecht und kippen Sie die Kopfstütze entsprechend nach vorne. Zur Probe, sollte die flache Hand gerade so zwischen Hinterkopf und Kopfstütze passen.

Zuletzt, nur keine Scheu bei einem Autowechsel: Auch wenn Sie in einem fremden Auto fahren oder mitfahren, lohnt es sich nach dem Einsteigen Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze in die richtige Position zu bringen.