Bachelor 2023: In Folge 5 gehen zwei Frauen freiwillig

Bei "Der Bachelor" gestern am 29.3.23 sind zwei Damen freiwillig gegangen. Hier erfahren Sie, wer den Abgang gemacht hat.

30.03.2023 | Stand: 07:18 Uhr

Das war nicht leicht für David Jackson: In Folge 5 von "Der Bachelor 2023" gestern sind zwei Kandidatinnen freiwillig gegangen - aus unterschiedlichen Gründen. Wer ist raus bei "Der Bachelor" am 29. März 2023? Hier bekommen Sie Infos.

Bachelor 2023 gestern: In Folge 5 gehen zwei Kandidatinnen

Gleich zwei seiner Herzensdamen entscheiden sich für einen Rückzug aus der bekannten Kuppelshow - und stellen den 32-jährigen Halb-Amerikaner vor vollendete Tatsachen. „Ich mag dich richtig gerne, aber...“ - beginnt Giovanna ihren Dialog vor laufender Kamera und erklärt David, dass sie den diesjährigen Bachelor nicht weiter kennenlernen möchte.

Somit wird die 27-Jährige in der fünften Folge der diesjährigen Staffel nicht mehr dabei sein, wenn es um die Verteilung der Rosen geht. Was der Hauptprotagonist da jedoch noch nicht ahnen sollte: Es gibt noch eine weitere Teilnehmerin, die den Entschluss gefasst hat, den Drehort in Mexiko zu verlassen.

Denn auch Fitnessökonomin Tami hat sich dazu entschieden, das RTL-Abenteuer abzubrechen. Unter Tränen gesteht die 27-Jährige, dass sie sich nach ihrem Zuhause sehnt, anschließend fallen sich beide in die Arme und trösten einander.

Bachelor-Kandidatinnen 2023: David verliert Giovanna und Tami

Danach darf der Bachelor 2023, David, jedoch noch den verbliebenen zehn Kandidatinnen beiwohnen und seine "Frustbewältigung" mit Alkohol vorantreiben: "Tequila?" fragt eine Dame in der Runde und stößt damit bei dem Influencer und Content-Creator auf prompte Zustimmung.

Vorsichtshalber fragt der frühere Versicherungskaufmann, ob ihm möglicherweise noch jemand "etwas zu sagen" hat. Doch der dritte Absprung einer Kandidatin innerhalb kurzer Zeit bleibt dem diesjährigen "Hahn im Korb" offenbar erspart. Er schickte selbst aber noch Colleen nach Hause.

