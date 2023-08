Bachelorette 2023: Deshalb ist Jennifer enttäuscht vom ersten Kuss!

In Woche fünf kommt es zum ersten echten Kuss der aktuellen Bachelorette-Staffel. Doch Bachelorette Jennifer reißt der Kuss wohl nicht vom Hocker.

09.08.2023

Das mit dem ersten Kuss ist bei den Reality-TV-Shows immer so eine Sache. Und auch bei der aktuellen Bachelorette-Staffel sorgt das Thema für Wirbel.

In der vierten Folge gab es Streit um einen Kuss bei der Nacht der Rosen. Wangenkuss oder doch ein richtiger Kuss, wenn BacheloretteJennifer Saro den Kopf gedreht hätte? Wie auch immer, Kandidat Adrian war das wohl egal. Der hatte sich das Bussi nämlich bei einem Date ergattert.

Doch auch in der dritten Folge gab es den ersten "Kuss" zwischen Kandidat Jesaia und Jennifer. Oder besser gesagt eher den ersten Schmatzer auf den Mund. Aber es war nur ein Filmkuss und Teil einer "Szene", bei der Jesaia die Bachelorette vor zwei anderen Kandidaten "retten" sollte.

Bachelorette: Erster richtiger Kuss mit Jesaia!

In Folge fünf der RTL-Show haben die beiden nun ihren ersten richtigen Kuss. "Ich hatte in dem Moment auf jeden Fall ein kleines Kribbeln im Bauch", sagte Jesaia im Interview danach, "und es hat sich einfach angenehm und gut angefühlt."

Das Urteil von BacheloretteJennifer fällt jedoch ernüchternder aus. "Ich bin ehrlich ein bisschen enttäuscht", sagt sie rückblickend im Interview. Doch an Jesaia liegt es nicht. Sondern an ihren Gefühlen. "Ich habe nicht das gefühlt, was ich fühlen wollte", sagt die 27-Jährige.

Und das sieht man auch: Nach dem Kuss wirkt Jennifer etwas ernüchtert und zurückgezogen. "Vielleicht wird's besser, wenn wir vertrauter sind", sagt sie, "deswegen ist es ja auch so gefährlich, wenn man sich Dinge vorstellt." Dann werde man meist enttäuscht.

Ob BacheloretteJennifer Saro Jesaia trotzdem eine Rose gibt und wie es weitergeht auf ihrer Suche nach der großen Liebe, erfahren Sie jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL. Erst vergangene Woche mussten Pedro und Oliver das Rennen um das Herz der Bachelorette verlassen.