Die 7 schönsten Panorama-Straßen mit dem Auto in Baden-Württemberg

Wer am Wochenende einen Ausflug machen möchte, muss nicht weit schauen: Hier sind die sieben schönsten Panorama-Straßen in Baden-Württemberg mit dem Auto.

Von der Alb bis zum Bodensee bietet Baden-Württemberg , im Volksmund auch die schwäbische Toskana genannt, mehr als nur Maultaschen , Spätzle und Wein. Durch seine hügelige Landschaft gibt es in Baden-Württemberg atemberaubende Panoramastraßen , von denen wir hier fünf aufzählen. Hier finden Sie Tipps für schöne Ausflugsziele im Ländle..

Das sind die schönsten Panoramastraßen in Baden-Württemberg

Baden-Württemberg ist als Auto-Bundesland nicht arm an mehrspurigen Straßen, Autobahnen und auf Autos ausgelegten Städten. Aber wenn man sich ein wenig umschaut und schlaumacht, findet man auch weniger große, dafür umso schönere Panoramastraßen in allen Teilen Südwestdeutschlands . Das sind laut dem Portal outdooractive.de die sieben schönsten, in unbestimmter Reihenfolge:

Hohenzollernstraße

Den Anfang der Liste macht die Hohenzollernstraße . Mitten auf der Schwäbischen Alb gelegen, startet die Tour beim Wasserschloss Glatt, nahe der Stadt Sulz am Neckar und führt dann über Hechingen , Trochtelfingen , Gammertingen , Sigmaringen , Pfullendorf , Meßkirch , Ebingen und Balingen zurück bis nach Haigerloch , das man schon kurz nach Beginn der Tour durchfährt.

Entlang der etwas über 300 Kilometer langen Fahrt gibt es zahlreiche Besichtigungmöglichkeiten von Museen, Kirchen und Schlössern. Empfehlenswert sind hier besonders das Hohenzollerische Landesmuseum im Alten Schloss in Hechingen , die Burg Hohenzollern und das Zollernschloss Balingen . Aber auch weniger mit den Hohenzollern verbundene Sehenswürdigkeiten erwarten Reisende auf der Hohenzollernstraße , etwa das Atomkeller-Museum in Haigerloch .

Oberschwäbische Barockstraße – Hauptroute

Ähnlich prunkvoll wie auf der Hohenzollernstraße geht es mit der Oberschwäbischen Barockstraße weiter, von der es unterschiedliche Wege gibt. Die Hauptroute erstreckt sich über etwa 380 Kilometer und führt vorbei an barocken Orten wie Wiblingen , Ochsenhausen , Steinhausen , Weingarten oder Bad Schussenried .

Gestartet wird in der Stadt mit dem höchsten Münster der Welt, Ulm . Von dort aus führt die Straße in Richtung Süden, bis nach Friedrichshafen am Bodensee und dann wieder zurück nach Ulm . Unterwegs verstecken sich viele barocke Sehenswürdigkeiten, wie die Gabler-Orgel in Ochsenhausen , die Kirche St. Georg und Jakobus in Isny im Allgäu oder das Barockschloss Mochental.

Oberschwäbische Barockstraße – Ostroute

Die Oberschwäbische Barockstraße hat auch eine kleine Schwester, die Ostroute . Nur halb so lang wie die Hauptroute ist sie für einen kürzeren Ausflug ideal geeignet, dafür aber nicht minder schön. Gestartet wird wieder in Ulm , es geht auch wieder in Richtung Süden aber dieses Mal weiter im Osten, mit einem Abstecher ins bayerische Kempten im Allgäu .

Die Barockkunst gibt es auch auf dieser Route zu bestaunen, etwa im Kreuzherrnkloster Memmingen, in der Barockbasilika Ottobeuren oder die ehemalige Reichskartause Buxheim . Da der oberschwäbische Barock keine Landesgrenzen kannte, hat er sich auch bis Bayern ausgebreitet, lange bevor die Bundesländer in ihrer heutigen Form entstanden waren. So erklärt sich die Tatsache, dass die Ostroute der Oberschwäbischen Barockstraße streckenweise auch durch Bayern führt.

Schwarzwald-Panoramastraße

Wer weniger Lust auf Sehenswürdigkeiten und Ortschaften hat und stattdessen lieber in die Natur möchte, wird diese Route bevorzugen. Die Schwarzwald-Panoramastraße führt mitten durch den Hochschwarzwald und ist hügelig bis bergig. Insgesamt fährt man auf der Strecke 1500 Höhenmeter hinauf und wieder hinab. Los gehts in St. Blasien und über eine Strecke von fast 80 Kilometern führt die Panoramastraße über Todtnau , Altglashütten und Menzenschwand zurück nach St. Blasien .

Die Straße ist streckenweise sehr kurvig und steil. Die Schwarzwald-Panoramastraße führt vorbei an vier Wasserfällen. Der Todtnauer Wasserfall, der Fahler Wasserfall, der Menzenschwander Wasserfall und der Windbergwasserfall gehören zu den schönsten dieser Naturspektakel in Deutschland . Mit dieser Tour können alle innerhalb eines Tages besucht werden.

Hochschwarzwälder Erfrischungstour

Wer Wasser mag, für den ist vielleicht die Hochschwarzwälder Erfrischungstour das Richtige. Ähnlich wie die Schwarzwald-Panoramastraße führt diese Tour durch den Hochschwarzwald, diesmal aber vorbei an stehendem statt fließendem bzw. fallendem Gewässer. Gestartet wird in Schluchsee am Schluchsee . Dann landet man am Titisee , dem größten Natursee im Schwarzwald . Etwas weiter kommt der Klostersee in Friedenweiler. Wer möchte, kann außerdem zwischen Schluchsee und Titisee noch eine kleine Erfrischungspause am Windgfällweiher einlegen. Die perfekte Route für einen heißen Sommertag.

Kaiserstuhl-Tuniberg Route

Zu guter Letzt noch zwei Panoramastraßen der etwas anderen Art: Hier geht es weniger darum, was man unterwegs sehen kann, sondern vielmehr, was man unterwegs verzehren kann. Baden-Württemberg ist nicht nur bekannt für seine schöne Natur und Dialekte, sondern auch für kulinarische Hochgenüsse. Die Kaiserstuhl-Tuniberg Route ist ein Teil der Badischen Weinstraße, die sich insgesamt über 500 Kilometer lang durch die schönsten Weinlandschaften Badens zieht.

Bei Malterdingen startend, führt die Route mit Umwegen über Endingen am Kaiserstuhl , Breisach am Rhein und Freiburg im Breisgau und vorbei an vielen Gaststätten und Winzereien mit regionalem Essen und Getränken. Ratsam ist auch, sich die vielen Weinfeste anzusehen, die jedes Jahr entlang der Badischen Weinstraße stattfinden. Eine Übersicht gibt es auf der offiziellen Website.

Route der Genüsse

Bei der letzten Panoramastraße wurde ein wenig geschummelt, da sie nur zum Teil durch Baden-Württemberg führt. Trotzdem ist die Route der Genüsse eine Erwähnung wert, da sie - ähnlich wie die Kaiserstuhl-Tuniberg Route - ein Festakt für Zunge und Gaumen ist. Über 380 Kilometer verbindet die Straße Aschaffenburg , Würzburg , Bad Mergentheim und Wertheim . Entlang der Strecke finden sich viele Winzereien, Schnapsbrennereien und Brauereien.

Übrigens: Wer nicht so gerne mit dem Auto unterwegs ist, sondern lieber Fahrrad fährt, findet hier die schönsten Radtouren rund um Karlsruhe.