Österreicher übernehmen Go-Ahead Deutschland

Die ÖBB will internationaler werden und steigt mit dem Kauf von Go-Ahead in den deutschen Markt für Schienenpersonennahverkehr ein. Was das für die Kunden bedeutet.

13.10.2023 | Stand: 09:09 Uhr

Die ÖBB-Personenverkehr AG übernimmt die Go-Ahead Verkehrsgesellschaft Deutschland GmbH , die weiterhin als eigenständige Gesellschaft operieren wird. Der Kaufvertrag wurde am Donnerstag unterzeichnet, wie Go-Ahead noch am selben Tag mitteilte. Bis zum Abschluss der Transaktion müssen unter anderem noch wettbewerbsrechtliche Genehmigungen abgewartet werden. An den aktuellen Angeboten und Fahrplänen ändert sich bei Go-Ahead Deutschland nichts, heißt es weiter. Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Die ÖBB setzen mit dem Kauf von Go-Ahead Deutschland den eingeschlagenen Internationalisierungskurs konsequent fort. Schon heute sind die ÖBB international unterwegs – als führender Anbieter von Nachtzügen in Europa und als zweitstärkste Güterbahn der EU , die in 18 Ländern aktiv ist. Wir sehen in Süddeutschland gutes Potenzial, im Personenverkehr noch stärker zu wachsen,“ wird Geschäftsführer Andreas Matthä in einer Mitteilung zitiert.

Zu Go-Ahead Deutschland gehören zwei Betriebsgesellschaften

Go-Ahead Deutschland hat aktuell rund 1000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ist mit ihren zwei Betriebsgesellschaften in Bayern und Baden-Württemberg ein wichtiger Akteur im Schienenpersonennahverkehr . Immer wieder gab es in der Vergangenheit allerdings Probleme in der Zuverlässigkeit. Grund dafür waren technische Schwierigkeiten und der Fachkräftemangel . (AZ)

