Die Gewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn stehen vor schwierigen Tarifverhandlungen. Nun könnten neue Streiks drohen - auch über Weihnachten.

14.11.2023 | Stand: 16:21 Uhr

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer ( GDL ) und die Deutsche Bahn haben sich am 9. November zum ersten Verhandlungstermin getroffen. Zuvor hatte GDL-Chef Claus Weselsky bereits gedroht, dass bald gestreikt werden soll und machte die Drohung schließlich vor der zweiten Verhandlungsrunde mit einer Streikankündigung wahr. Doch wie steht es um einen Streik an Weihnachten ?

GDL und Deutsche Bahn verhandeln: Ab wann drohen Streiks?

Ende August hatten die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und die Deutsche Bahn ihren Streit mit einem Tarifabschluss beendet. Durch die Verhandlungen zwischen GDL und Deutscher Bahn drohen in diesem Jahr dennoch weitere Bahn-Streiks - und das schon ab November.

Normalerweise setzen Gewerkschaften erst einmal auf kurze Warnstreiks , bevor sie ihre Mitglieder über unbefristete Streiks abstimmen lassen. GDL-Chef Claus Weselsky hat im Oktober aber ein anderes Vorgehen angekündigt. "Warum soll ich in irgendeiner Form nur ein kleines Tamtam veranstalten, wenn ich weiß, dass es auf die andere Seite keine Wirkung entfaltet?", sagte er der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Wenn es überhaupt Warnstreiks geben werde, dann nur einen oder zwei.

Stattdessen wollte die GDL ihre Mitglieder sehr zügig dazu aufrufen, über unbefristete und damit lange Bahn-Streiks abzustimmen. Wenn es dazu kommt und sich die Mitglieder für unbefristete Streiks entscheiden, drohen schon Ende des Jahres viele Zugausfälle.

Droht ein Bahn-Streik zu Weihnachten 2023?

Die GDL schließt einen Bahn-Streik zu Weihnachten 2023 explizit nicht aus. Die Bahn habe der Gewerkschaft einen "Weihnachtsfrieden" vorgeschlagen, mit dem Streiks an den Feiertagen nicht möglich gewesen wären. "Das haben wir abgelehnt, weil wir die Entwicklung nicht kennen und weil wir nicht wissen, wie viele Verhandlungen wir bis dahin machen", sagte Weselsky der dpa. Dass die GDL den Zugverkehr zu Weihnachten lahmlegt, ist damit eine reale Gefahr.

Allerdings schlug der GDL-Chef am ersten Verhandlungstag zunächst versöhnlichere Töne an. Größere Konflikte blieben am 9. November aus und es wurden weitere Gespräche für den 16. und 17. November angesetzt. Weselsky sah den Übergang zu wöchentlichen Verhandlungen als Erfolg und gab laut der dpa eine vorsichtige Entwarnung bezüglich Arbeitskämpfen über die Weihnachtstage. "Die ganze Welt redet über den Weihnachtsfrieden", sagte er. "Ich kenne ihn, und zwar seit Jahrzehnten. Wenn Sie die Historie bemühen, sehen Sie auch, wer zu Weihnachten jemals gestreikt hat: Die GDL war es nie."

Weselsky betonte jedoch, dass die GDL bereit sei, den Druck zu erhöhen und notfalls Streikmaßnahmen einzusetzen, um ihre Forderungen durchzusetzen.

Was sind die Forderungen der GDL bei den Tarifverhandlungen mit der Bahn?

Mit der EVG hatte sich die Deutsche Bahn im Sommer auf eine Lohnerhöhung um 410 Euro in zwei Schritten und eine Inflationsausgleichsprämie von 2850 Euro geeinigt - bei einer Laufzeit von 25 Monaten. Die Forderungen der GDL sehen nun unter anderem so aus:

Lohnerhöhung um mindestens 555 Euro - und gleichzeitig die Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden

Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro beziehungsweise für Auszubildende von 1500 Euro

Erhöhung der Ausbildungsvergütung um mindestens 324 Euro und Vereinheitlichung der Vergütung bei allen Eisenbahnen

Der größte Knackpunkt bei den Tarifverhandlungen wird wohl die Forderung sein, die Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden zu senken. GDL-Chef Claus Weselsky erwartet dazu nach eigenen Angaben harte Gespräche. (mit dpa)