Null Euro die Nacht: Barbie-Traumhaus wird auf Airbnb vermietet

Der neue Barbie-Film kommt bald in die Kinos. Und zur Premiere gibt es ein besonderes Highlight: Auf Airbnb kann man sich eine Nacht im Barbie-Haus einmieten. Und das umsonst.

03.07.2023 | Stand: 14:18 Uhr

Mehr pink geht vermutlich nicht - Barbies "DreamHouse" in Malibu ist ein echter Hingucker! An der Küste Malibus steht das Zuhause von Barbie und Ken. Und während Barbie auf den Premieren ihres neuen Filmes ist, vermietet Ken ihr Heim. Und das komplett umsonst.

Urlaub im Barbie-Haus: Ein Traum in Pink

Auf der offiziellen Buchungsseite gibt sich niemand geringeres als Ken die Gastgeber-Ehre. Zumindest steht er als offizieller Gastgeber im Inserat. "Das Malibu DreamHouse ist an der herrlichen, malerischen Küste gelegen und ein sonniges Surfparadies umgeben von Strand, Strand und noch mehr Strand – genau so, wie ich es liebe", heißt es dort. Klingt schon mal vielversprechender als die meisten anderen Anzeigen auf den gängigen Buchungsportalen.

Die Nacht im Barbie-Haus soll einiges bieten: Pferde, Gitarren, Rollschuhe und alles, was das Barbie-Fan-Herz begehrt. Und auch einen Infinity-Pool soll es geben.

Urlaub im Barbie-Haus: Was hat es damit auf sich?

Beim Urlaub in Barbies "DreamHouse" handelt es sich um eine Werbestrategie. Denn am 20. Juli kommt der neue Barbie-Film in die Kinos (auch in Deutschland). In der Hauptrolle der Real-Verfilmung ist niemand geringeres als Margot Robbie (33), bekannt aus Filmen wie "Suicide Squat" oder "The Wolf of Wallstreet", zu sehen. Und auch Ken kann sich sehen lassen, denn Ryan Gosling (42) übernimmt die männliche Hauptrolle.

Kurz vor dem Start ist Barbies Haus nun auf der Plattform Airbnb gelandet. Und kann dort für je eine Nacht und maximal zwei Personen gebucht werden. Ab dem 17. Juli um 19 Uhr (mitteleuropäischer Zeit) können alle ihr Glück versuchen, denn dann öffnet das Portal die Buchung.

Allerdings wird es nur zwei Glückspilze geben, die sich auf eine Nacht im Barbie-Haus freuen können. Denn die Aktion gilt nur für die Nächte vom 21. beziehungsweise vom 22. Juli. Wie Airbnb die Besucher auswählen will, ist bislang allerdings noch nicht bekannt.