Barthelmarkt 2023 in Oberstimm: Alles Infos über Programm und Reservierungen

Ende August findet der Barthelmarkt in Oberstimm bei Manching statt. Wir haben alle Informationen rund um Programm, Zelte, Reservierungen und Bierpreis.

03.08.2023 | Stand: 13:51 Uhr

Bevor Mitte September mit dem Oktoberfest 2023 in München das Volksfest aller Volksfeste stattfindet, gibt es den Sommer über genügend Bierfeste in ganz Bayern, auf denen man sich schonmal warmfeiern kann. Dazu zählt auch der Barthelmarkt in Oberstimm. In dem Dorf in der Nähe von Ingolstadt geht es zwischen dem 25. und 28. August 2023 rund.

Sie wollen wissen, welche Highlights auf dem Barthelmarkt warten, wie man am besten an Tische kommt und wie viel man für die Maß hinblättern darf? Hier gibt es alle Infos rund um Programm, Zelte, Reservierungen und Bierpreis.

Zelte beim Barthelmarkt in Oberstimm 2023

Als Besucher hat man auf dem Barthelmarkt die volle Auswahl: fünf verschiedene Bierzelte öffnen ihr Tore für alle Durstigen, Hungrigen und Feierwütigen. Das sind die Zelte in der Übersicht:

Herrnbräu-Festzelt

Lesen Sie auch Volksfeste Infos zum Friedberger Volkfest 2023: Programm, Termine und Reservierung Ingobräu-Festzelt

Graf Toerring-Festzelt

Spaten-Löwenbräu-Festzelt

Weißbiergartenzelt

Barthelmarkt 2023: Programm - Was ist geboten?

Wann tritt welche Band auf? Und wann wird die Barthelmarktkönigin gewählt? Die unterschiedlichen Zelte auf dem Barthelmarkt bieten unterschiedliche Festprogramme an. Wir haben die Übersicht für Sie, insofern die Betreiber schon Informationen veröffentlicht haben.

Das ist das Programm im Herrnbräu-Festzelt:

Freitag, 25. August 2023

14 Uhr Barthelmarkteröffnung, Oktoberfestkapelle Rainer Hernek und Die Ludwig Thoma Musikanten

18 Uhr Musikuss

Samstag, 26. August 2023

14 Uhr Oktoberfestkapelle Rainer Hernek und Die Ludwig Thoma Musikanten

18.30 Uhr Showabend mit der Partyband Nr. 1 OH LA LA

Sonntag, 27. August 2023

10 Uhr Bayerischer Frühschoppen, Rainer Hernek und die Ludwig Thoma Musikanten

15 Uhr Oktoberfestkapelle Rainer Hernek und Die Ludwig Thoma Musikanten

18.30 Uhr Voll die Party mit Musikuss

Montag, 28. August 2023

7 Uhr Rotzlöffl

13 Uhr Oktoberfestkapelle Rainer Hernek und Die Ludwig Thoma Musikanten

18.30 Uhr Showabend mit Partyband OH LA LA

Folgendermaßen sieht das Programm im Spaten-Löwenbräu-Festzelt aus:

Freitag, 25. August 2023

14 Uhr Zeltöffnung mit den Schanzer Musikanten

ab 19 Uhr Münchner Gschicht´n

Samstag, 26. August 2023

11 Uhr Zeltöffnung

11.30 Uhr bis 16 Uhr Große Preisverleihung des Pferderennens mit der Blaskapelle Spirifankerl

ab 19 Uhr Jumpers

Sonntag, 27. August 2023

ab 10 Uhr Zeltöffnung und Frühschoppen mit der Blaskapelle Schanzer Musikanten

ab 18.00 Uhr Wahl der Barthelmarktkönigin

ab 19 Uhr Die größte Hektarparty Bayern mit „Den Draufgängern“

Montag, 28. August 2023

ab 6 Uhr Zeltöffnung mit Tetrapack

Stargastauftritt von Mia Julia

ab 18.30 Uhr Königlich bayrisches Vollgasorchester

So reserviert man einen Tisch beim Barthelmarkt 2023

Bei den meisten Zeltbetreibern kann man Tische über ein Onlinesystem reservieren. Wir haben die Übersicht mit den jeweiligen Konditionen sowie den Links zu den Reservierungsportalen. Einige Festzeltbetreiber haben noch keine Möglichkeit zur Reservierung für den Barthelmarkt 2023 veröffentlicht.

Herrnbräu-Festzelt

Für das Herrnbräu-Festzelt kann man über ein Online-Formular Tische reservieren. Dafür ist eine Registrierung notwendig. Tische können bis 24 Uhr am Vortag reserviert werden. Bei kostenpflichtigen Reservierungen müssen Essens- und Getränkemarken gekauft werden.

Spaten-Löwenbräu-Festzelt

Auch für das Spaten-Löwnbräu-Festzelt auf dem Barthelmarkt 2023 kann man per Online-Formular reservieren. Dabei wird zwischen Mittags- und Abendreservierung unterschieden. Möglich ist die Reservierung bis um 22 Uhr am Vortag. Pro Tisch besteht eine Mindestabnahme von 10 Bier.

Bierpreis auf dem Barthelmarkt 2023 in Oberstimm

Noch gibt es keine offiziellen Informationen zum Bierpreis auf dem Barthelmarkt 2023. Klar ist nur, dass er im letzten Jahr bei 11,20 Euro lag. Im Zuge der allgemein gestiegenen Lebensmittelpreise lässt sich vermuten, dass auch die Maß Bier in diesem Jahr noch etwas teurer wird - 14,18 Euro wie auf dem Oktoberfest wird man wohl beim Barthelmarkt nicht Zahlen müssen.