Basketball-WM 2023: Deutschland - Lettland live im TV und Stream

Im Viertelfinale der Basketball-WM 2023 trifft Deutschland auf Lettland. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und Stream finden Sie hier.

05.09.2023 | Stand: 09:32 Uhr

Das deutsche Basketball-Team hat bei der WM das Viertelfinale erreicht. Jetzt stehen sie vor der nächsten Herausforderung. Um den Einzug in das Halbfinale zu schaffen, muss sich Deutschland dem Team aus Lettland stellen. Aber es geht bei dem Spiel nicht nur um das Halbfinale und den WM-Titel. Je nach Ausgang könnte das deutsche oder das lettische Team vorzeitig die Olympiaqualifikation schaffen. Sowohl für die WM 2023 als auch für die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 ist das Spiel also von großer Bedeutung. Beide Teams dürften hoch motiviert sein und mitten in der Vorbereitung für dieses wichtige Spiel stecken. Wann findet die Partie statt und kann man das Spiel auch im Free-TV verfolgen? Alle wichtigen Infos zur Partie finden Sie hier.

Termin und Uhrzeit des Viertelfinales Deutschland - Lettland bei der Basketball-WM 2023

Das Viertelfinale findet laut Spielplan der Basketball-WM 2023 am Mittwoch, dem 6. September 2023, statt. Das Spiel im phillipinischen Manila beginnt um 10.45 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit. Es wird das erste Spiel für die deutsche Mannschaft sein, das nicht in Japan stattfindet. Noch ist das DBB-Team bei der WM ungeschlagen. Zuletzt gewannen sie gegen Slowenien und wurden somit Gruppensieger. Zwei Viertelfinalspiele finden am 5. September 2023 statt. Nach der Niederlage gegen Deutschland muss Slowenien ebenfalls am 6. September um 14.30 Uhr gegen Kanada ran.

Übertragung der Basketball-WM 2023: Deutschland vs. Lettland live im Gratis-Stream

Die Basketball WM 2023 ist nicht im Free-TV zu sehen. Die Übertragung der Spiele bei der Basketball-WM 2023übernimmt in Deutschland einzig und alleine MagentaTV. Die deutschen Partien können Fans kostenlos und live im Magenta-Stream mitverfolgen. Wer aber das gesamte Turnier ansehen möchte, muss ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Aktuell bekommt man das Magenta SportAbo ab 12,95 Euro im Monat, das gilt allerdings nur für Telekom-Kunden.

Hier finden Sie noch einmal einen Überblick über alle wichtigen Infos.

Spiel: Deutschland - Lettland, Viertelfinale der Basketball-WM 2023

Deutschland - Lettland, Viertelfinale der Basketball-WM 2023 Datum: Mittwoch, 6. September 2023

Mittwoch, 6. September 2023 Uhrzeit: 10.45 Uhr

10.45 Uhr Stadion: Pillipine Arena, Manila, Phillipinien

Pillipine Arena, Manila, Phillipinien Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV Übertragung im kostenlosen Live-Stream:Magenta-Stream

Deutschland gegen Lettland im Basketball: Bilanz der Teams

Beide Teams sind bisher souverän in der WM aufgetreten, Deutschland blieb bisher sogar ungeschlagen. Geht man also nur von der Turnierleistung aus, liegen beide Mannschaften nahezu gleichauf. Schaut man sich jedoch die bisherigen Begegnungen an, hat Deutschland die Nase vorn. In drei von vier Begegnungen ging Deutschland als Sieger hervor. Auch im Punkteverhältnis schließt Deutschland besser ab. Mit 322 zu 314 Punkten liegt Lettland leicht hinten. All das sind jedoch Kleinigkeiten, die sich je nach Tagesform der Mannschaften ändern könnten. Besonders der große Druck, der auf dem Spiel liegt, kann am Mittwoch entscheidend sein.