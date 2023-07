Wohnen wird immer teurer: Wie verändert das eine Stadt am Rand des Ballungsraums?

Wertingen ist beliebt. Das hat gute Gründe, bringt aber auch einen Nachteil mit sich. Menschen erzählen, wie sich ihr "Städtle" verändert hat – vor allem auch preislich.

Von Laura Gastl

04.07.2023 | Stand: 11:46 Uhr

Wenn Regina und Dietmar Mayer auf ihrer Terrasse sitzen, blicken sie auf ein Idyll. Ihre Söhne Max und Tim springen auf dem Rasen umher. Jedes Mal, wenn ein Auto vorbeifährt, winken die Mayers. Man kennt sich hier im Wertinger Baugebiet "Am Eisenbach II", an dessen Rand das Paar 2019 sein Haus gebaut hat.Dietmar Mayer ist in Wertingen im Landkreis Dillingen an der Donau aufgewachsen und geblieben. "Ich habe beruflich schon viel gesehen von der Welt, doch daheim ist es am schönsten", sagt er.

