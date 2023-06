"Bauer sucht Frau" 2023: Start, Sendetermine und alle Infos zu Staffel 19

Staffel 19 von "Bauer sucht Frau" 2023 startet im Spätsommer oder Herbst auf RTL. Start, Sendetermine und alle Infos zur neuen Staffel der Kuppelshow finden Sie hier.

01.06.2023 | Stand: 15:05 Uhr

Bald geht es los mit Staffel 19 von "Bauer sucht Frau" auf RTL. Die Kandidaten und Kandidatinnen haben sich bereits vorgestellt und warten auf Bewerbungen. Richtig gehört, neben den 12 männlichen Bauern sind dieses Mal gleich drei Landwirtinnen dabei, die sich einen Lebensgefährten wünschen, der gemeinsam mit ihnen den Alltag auf dem Land bestreitet.

Seit 2005 suchen Landwirte bei "Bauer sucht Frau" nach ihrer großen Liebe. Wichtig ist ihnen dabei, dass der potenzielle Partner gut mit Tieren und dem Landleben umgehen kann. Bewerben kann man sich übrigens auf der RTL-Website. Schon seit der 1. Staffel ist Inka Bause die Moderatorin des Lovetainement-Formats - bald gibt es bereits die 19. Ausgabe!

Sie wollen mehr über die neue Staffel von "Bauer sucht Frau" 2023 erfahren? Alle Infos rund um Start, Sendetermine und alles Weitere finden Sie hier.

Start von "Bauer sucht Frau" 2023

Am 29. Mai 2023 haben sich die Bauern und Bäuerinnen auf RTL vorgestellt. Jetzt heißt es erstmal warten, bis sich genug Bewerber gemeldet haben, um sich dann den perfekten Partner auszusuchen. Beim großen Scheunenfest geht es dann ans Kennenlernen: Passen die Landwirte und ihre Auserkorenen zusammen?

Bis es so weit ist, müssen sich die Zuschauer jedoch noch etwas gedulden. Nach aktuellem Stand gibt es von RTL noch keine eindeutigen Informationen wann die 19. Staffel von "Bauer sucht Frau" 2023 startet.

Anstatt mit einem genauen Datum, muss man sich vorerst mit einem ungefähren Zeitraum zufriedengeben. Der wurde immerhin schon bekanntgegeben: Im Herbst 2023 gehen die neuen Folgen von "Bauer sucht Frau" an den Start.

"Bauer sucht Frau" 2023: Das sind die Sendetermine

Auch was die Sendetermine betrifft, hält sich RTLaktuell noch zurück. Deshalb ist momentan unklar, wie diese aussehen werden. Anhand der letzten Staffel von "Bauer sucht Frau" aus dem Jahr 2022 lässt sich allerdings vermuten, dass die ersten Sendetermine in den Oktober 2023 fallen werden. Außerdem ist sehr wahrscheinlich, dass es insgesamt wieder 12 Folgen geben wird, die immer montags und dienstags zur Primetime, also um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt werden - so war es zumindest bei Staffel 18 im letzten Jahr. Das waren die Sendetermine der vergangenen Staffel:

Folge 1: 10.10.2022 um 20:15 Uhr

Folge 2: 11.10.2022 um 20:15 Uhr

Folge 3: 17.10.2022 um 20:15 Uhr

Folge 4: 18.10.2022 um 20:15 Uhr

Folge 5: 24.10.2022 um 20:15 Uhr

Folge 6: 25.10.2022 um 20:15 Uhr

Folge 7: 31.10.2022 um 20:15 Uhr

Folge 8: 01.11.2022 um 20:15 Uhr

Folge 9: 07.11.2022 um 20:15 Uhr

Folge 10: 08.11.2022 um 20:15 Uhr

Folge 11: 14.11.2022 um 20:15 Uhr

Folge 12: 15.11.2022 um 20:15 Uhr

Übertragung von "Bauer sucht Frau" 2023

Neben der Übertragung von "Bauer sucht Frau" 2023 im linearen TV gibt es die neuen Folgen der 19. Staffel auch auf dem sendereigen Streaming-Anbieter RTL+ zu sehen, sobald es los geht. Diese sind dort immer nach der TV-Ausstrahlung auf Abruf verfügbar.

Wer einen Premium-Account hat, kann sich die neue Folge sogar schon vorab ansehen. Ein Monatsabo bei dem Streaming-Dienst gibt es ab 6,99 Euro.

"Bauer sucht Frau" 2023: Alle Kandidaten im Überblick

Wie bereits erwähnt, gibt es in Staffel 19 drei weibliche und zwölf männliche Bauern. Seit Ende Mai sind alle Kandidaten von "Bauer sucht Frau" 2023 bekannt.

Eines ist sicher, in dieser Ausgabe sind viele unterschiedliche Persönlichkeiten vertreten. Bauern und Bäuerinnen im Alter zwischen 23 und 69 Jahren suchen nach ihrem Partner fürs Landleben. Die einen hoffen auf eine musikalische Bewerberin, andere wünschen sich einen Partner mit Kinderwunsch. Doch in einem Punkt sind sich alle 15 Landwirte einig: Ihr zukünftiger Partner sollte das Landleben mögen und am besten Tierliebe zeigen.