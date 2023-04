"Bauer sucht Frau International 2023: Start, Sendetermine und alle Infos

"Bauer sucht Frau International" 2023 läuft ab Mai wieder bei RTL. Bei uns finden Sie alles über Start, Sendetermine, Sendezeit und weitere Infos.

25.04.2023 | Stand: 11:06 Uhr

RTL jubelt "Endlich wieder world wide love!". In der Tat: "Bauer sucht Frau International" geht 2023 in eine Runde - es ist mittlerweile die fünfte Ausgabe. Diesmal wird von Europa bis Afrika, von Argentinien bis Australien nach der großen Liebe gefahndet. Agrarier jedweden Geschlechts und aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen gehen auf Partnersuche. Bananenplantage, Gemüsegarten oder Olivenhain: Moderatorin Inka Bause wird die Pfeile Amors schon in die richtige Richtung ablenken.

Sie gilt als eine der erfolgreichste Kupplerin im deutschen Fernsehen. Seit vielen Jahren sorgt die beliebte Moderatorin für Herzklopfen auf dem Land – in Deutschland und der ganzen Welt. Jetzt geht das internationale Spin-off der erfolgreichen TV-Romanze also in die fünfte Staffel und wir haben alle Infos zu "Bauer sucht Frau International" 2023 für Sie.

Start von "Bauer sucht Frau International 2023

RTL hat den Start von "Bauer sucht Frau International" 2023 für Montag, 1. Mai 2023, in seinem linearen TV-Programm angekündigt. Der Sender versammelt seine Zuschauer zur besten Sendezeit ums Lagerfeuer: Primetime, 20.15 Uhr. Beim sendereigenen StreamingdienstRTL+ können die Ungeduldigen unter Ihnen sogar eine Woche früher aufs Land fahren - da geht es bereits eine Woche früher los - Montag, 24. April 2023, um dieselbe Zeit.

"Bauer sucht Frau International 2023: Sendetermine & Sendezeit

Hier alle Termine bei RTL sowie auf RTL+ im Überblick:

Folge 1: Montag, 24. April 2023, bei RTL+ und Montag, 1. Mai 2023, auf RTL

Folge 2: Montag, 1. Mai 2023, bei RTL+ und Dienstag, 2. Mai 2023, auf RTL

Folge 3: Dienstag, 2. Mai 2023, bei RTL+ und Montag, 8. Mai 2023 auf RTL

Folge 4: Montag, 8. Mai 2023, bei RTL+ und Dienstag, 9. Mai 2023, auf RTL

Folge 5: Dienstag, 9. Mai 2023, bei RTL+ und Montag, 15. Mai 2023, auf RTL

Folge 6: Montag, 15. Mai 2023, bei RTL+ und Dienstag, 16. Mai 2023, auf RTL

Folge 7: Dienstag, 16. Mai 2023, bei RTL+ und Montag, 22. Mai 2023, auf RTL

Folge 8: Montag, 22. Mai 2023, bei RTL+ und Dienstag, 23. Mai 2023, auf RTL

Kandidaten bei "Bauer sucht Frau International" 2023

Diese Kandidaten sind in Staffel 5 von "Bauer sucht Frau International" dabei:

Katrin (34) aus Österreich

Heiko (46) aus Spanien

Ezequiel (42) aus Argentinien

Johannes (27) aus Österreich

Karl-Heinz (66) aus Italien

Werner (27) aus Südafrika

Emil (55) aus Namibia

Tom (60) aus Australien

Übertragung von "Bauer sucht Frau International" 2023 im TV und Stream

Hier kommen die Infos zur Übertragung der neuesten Staffel:

Die Übertragung von "Bauer sucht Frau International" liegt auch diesmal in den bewährten Händen von RTL. Wer es gern konventionell angehen möchte, ist im linearen TV-Programm des Senders bestens aufgehoben. Dort kann man die jeweilige Folge der Staffel zur angegebenen Sendezeit wunderbar verfolgen.

Wenn Sie zu den festen Sendeterminen gern etwas anderes tun möchten, dürfen wir Sie an den sendereigenen StreamingdienstRTL+ verweisen. Der ist allerdings nur für Wiederholungen kostenfrei. Live-Sendungen oder gar - wie im Fall von "Bauer sucht Frau International" - das Verfolgen der Show vor der linearen TV-Ausstrahlung erfordern ein Abonnement von RTL+.