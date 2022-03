"Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?": Infos zu Sendetermin, Übertragung und Wiederholung

"Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?" ist bei RTL zu sehen. Hier finden Sie alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

25.03.2022 | Stand: 08:03 Uhr

Die Dating-Show "Bauer sucht Frau" läuft bereits seit dem Jahr 2005 beim Sender RTL. In mittlerweile 17. Staffeln haben Landwirte aus ganz Deutschland mit der Hilfe von Inka Bause die große Liebe gefunden.

In der Sendung "Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?" stattet die Moderatorin einigen Bauern der vergangenen Staffeln nun einen Besuch ab und macht sich selbst ein Bild davon was auf den Höfen los ist und wie es mit den Liebesgeschichten der Landwirte weiter ging.

An welchem Tag wird "Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?" ausgestrahlt? Und gibt es auch eine Wiederholung der Sendung zu sehen? Die Antworten auf diese Fragen und viele weitere wissenswerte Details rund um das Format "Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?" lesen Sie hier.

Sendetermin von "Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?"

"Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?" wird am Ostersonntag, 17. April 2022, im TV ausgestrahlt. Die Sendung ist zweigeteilt - Teil 1 läuft von 17.30 Uhr bis 18.45 Uhr auf RTL. Teil 2 ist dann von 19.05 Uhr bis 20.15 Uhr zu sehen. Dazwischen wird die Sendung vom Nachrichtenformat "RTL Aktuell" unterbrochen.

Übertragung: So sehen Sie "Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?" im TV und Stream

"Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?" kann ganz normal im Free-TV beim Sender RTL angeschaut werden. Parallel zur Ausstrahlung im Fernsehen, lässt sich die Sendung auch zeitgleich im Live-Stream bei RTL+verfolgen.

Dafür bedarf es allerdings einer kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaft bei dem Dienst. Die Kosten für ein Abonnement bei RTL+Premium belaufen sich auf 4,99 Euro je Monat. Wer auf weitere Extras (zum Beispiel das gleichzeitige Streaming auf zwei Geräten) Wert legt, abonniert RTL+ Premium Duo. Hier werden 7,99 Euro pro Monat fällig. Laut Anbieter können Neukunden beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos ausprobieren. Alle Angebote sind außerdem monatlich kündbar.

Wiederholung: "Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?" online nachschauen

Sie sind zum regulären Ausstrahlungstermin um 17.30 Uhr bereits anderweitig verplant und können "Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?" daher nicht live im TV oder Stream mitverfolgen? Kein Problem! RTL+ bietet Ihnen nämlich die Möglichkeit die Sendung als Wiederholung nachzuschauen.

Dieses Angebot ist bis zu einem gewissen Zeitpunkt nach der TV-Ausstrahlung (in der Regel bis zu eine Woche lang) kostenlos nutzbar. Wenn Sie die Sendung jedoch zu einem späteren Zeitpunkt in der Mediathek des Senders abrufen möchten, so benötigen Sie eine kostenpflichtige Mitgliedschaft.

Inhalt: Das erwartet die Zuschauer bei "Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?"

In "Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?"stattet Moderatorin Inka Bause unter anderem dem Agraringenieur Björn und seiner neuen Freundin in Hessen einen Besuch ab. Dieser erhielt im letzten Jahr die meisten Bewerbungen, fand seine jetzige Partnerin aber erst nachdem die Hofwoche schon vorüber war.

Landwirt Nils und seine Vanessa verliebten sich in der 17. Staffel von "Bauer sucht Frau" erst auf den zweiten Blick. Mittlerweile führen die beiden eine Fernbeziehung, sehen sich aber so gut wie jedes Wochenende. Vanessa hilft Nils sehr auf dem Hof und will so bald wie möglich mit ihrer Tochter in zu ihm ziehen. Doch das Paar hat noch viel größere Pläne, wie sie Inka verraten. Außerdem schaut die Moderatorin bei Steffen und Nicole aus der neunten Staffel vorbei, die vor Kurzem Eltern einer kleinen Tochter geworden sind.