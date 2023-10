Leverkusen - Qarabag live im Free-TV und Stream: Übertragung der Europa League

Bayer Leverkusen und Qarabag begegnen sich in der Europa League. Alle Infos rund um Übertragung im Free-TV und Stream, Live-Ticker und Termin finden Sie hier.

20.10.2023 | Stand: 14:24 Uhr

Bundesligist Bayer Leverkusen empfängt am dritten Spieltag der Europa League-Saison 2023/24 Qarabag Agdam aus Aserbaidschan . Bayer führt die Gruppe H vor dem 3. Spieltag mit sechs Punkten an, Qarabag steht punktgleich auf Rang zwei. Beide Teams sind in der Gruppenphase bislang ungeschlagen, Leverkusen liegt allerdings aufgrund der besseren Tordifferenz vorne.

Das Team von Trainer Xabi Alonso befindet sich zu Beginn der neuen Fußballsaison in einer starken Verfassung. Neben guten Ergebnissen in der Bundesliga konnte man gegen die anderen Mitglieder der Europa League-Gruppe H, Molde FK und BK Häcken, jeweils klare Siege einfahren.

Sie wollen erfahren, wo das Spiel zwischen Leverkusen und Qarabag live im TV und Stream läuft? Gibt es sogar eine Übertragung im Free-TV? Hier finden Sie Antworten auf diese Fragen sowie weitere Infos zum Gruppenspiel in der Europa League .

Europa League 2023/24: Bayer Leverkusen vs. Qarabag - Termin und Uhrzeit der Partie

Laut dem Spielplan der Europa League 23/24 findet das Spiel am Abend des 26. Oktober 2023 statt. Wie bei allen Europa League-Spielen handelt es sich bei diesem Datum um einen Donnerstag. Die Begegnung wird um 21 Uhr in der Leverkusener BayArena angepfiffen.

Bayer vs. Qarabag in der Europa League 2023/24: Übertragung live im Stream und Free-TV?

Die Übertragung der UEFA Europa League 2023/24 findet in Deutschland über den Privatsender RTL statt. Zum Teil laufen die Partien dadurch im Free-TV, zum Großteil aber über den sendereigenen Streaming-Dienst RTL+ . Wer alle Spiele der Europa League live verfolgen möchte, kann dies daher nur über ein Abo bei RTL+ tun. Wie bereits erwähnt gibt es abends zur Primetime aber auch immer wieder frei empfangbare Partien, so wie Leverkusen gegen Qarabag am 26. Oktober. Die Begegnung läuft inklusive Vorberichten im Free-TV auf RTL .

Hier sind alle Infos zur Partie nochmal aufgelistet:

Spiel: Bayer 04 Leverkusen - Qarabag Agdam, 3. Spieltag der Gruppenphase der UEFA Europa League 2023/2024

Bayer 04 Leverkusen - Qarabag Agdam, 3. Spieltag der Gruppenphase der UEFA Europa League 2023/2024 Datum: Donnerstag, 26. Oktober 2023

Donnerstag, 26. Oktober 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: BayArena , Leverkusen

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: -

Übertragung im Live-Stream: RTL+

Live-Ticker zur Europa League 2023/24: Aufstellung und Ergebnisse bei Leverkusen gegen Qarabag

Falls Sie das Gruppenspiel zwischen Qarabag und Bayer Leverkusen nicht live im Fernsehen oder im Stream verfolgen können, haben wir noch eine Alternative für Sie: Nutzen Sie unseren Live-Ticker, um alle Höhepunkte des Europa-League-Spiels mitzuverfolgen. So verpassen Sie keine Tore, Karten, Auswechslungen oder das Endergebnis.

Das ist der Live-Ticker im Datencenter:

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Leverkusen - Qarabag: Bilanz der Vereine

Beide Teams treffen in ihrer Vereinsgeschichte zum ersten Mal aufeinander. Laut fussballdaten.de gibt es keine Bilanz zwischen den Mannschaften. Ein Favorit lässt sich aus der Statistik also nicht ableiten. Der potenzielle Sieger des Spiels wird nach Abpfiff auf jeden Fall die Tabellenführung in der Gruppe H mit drei Punkten ausgebaut haben.