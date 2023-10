Alle Ergebnisse der Bayern-Wahlen seit 1946

Bald steht sie wieder an - die Bayerische Landtagswahl. Doch wie fielen eigentlich die bisherigen Wahlen aus? Alle Ergebnisse im Überblick.

07.10.2023 | Stand: 06:08 Uhr

Das sind die Ergebnisse für alle Stimmkreise der Landtagswahl 2023 in Bayern.

Hier finden Sie das gesamte Wahlergebnis der Bayern-Wahl 2023.

Wir berichten hier im Live-Ticker von der Landtagswahl 2023. Live-Ticker zur Landtagswahl 2023 in Bayern Bayern-Wahl 2023

Im Herbst wird in Bayern zum 19. Mal ein Bayerischer Landtag gewählt. Unter Umständen reiht sich auch ein neuer Ministerpäsident oder eine neue Ministerpäsidentin in die Riege der bisherigen Landesvorsitzenden.

Damit die Parteien nach der Wahl auch wirklich in den Landtag einziehen können, müssen Sie erst die sogenannte 5-Prozent-Hürde erreichen. Das bedeutet, dass die Partei mindestens fünf Prozent aller Stimmen erreichen muss. Wer darunter bleibt, schafft es nicht in den Landtag.

Ein Blick in die Geschichte zeigt: Immer wieder scheitern die Parteien bei der Wahl an dieser Hürde. Wie die Ergebnisse der Landtagswahlen seit 1946 waren, lesen Sie in diesem Artikel.

Bayern-Wahl: Ergebnisse der Bayerischen Landtagswahlen seit 1946