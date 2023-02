Bayern-Wetter (21.2.23): Wolken im Norden, Sonne im Süden

Heute wird das Wetter in Bayern meist freundlich mit milden Temperaturen. Wie es genau in den Landesteilen aussieht, lesen Sie hier im Artikel.

21.02.2023 | Stand: 12:49 Uhr

Vom Spessart bis ins Passauer Land ist es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) stark bewölkt. In den restlichen Teilen Bayerns bleibt es hingegen sonnig. Wie das Wetter heute in Bayern wird, lesen Sie in diesem Artikel.

Wetter heute in Bayern: Im Süden sonnig, sonst bewölkt

Während es im Norden und Nordosten Bayerns heute (21.2.23) stark bewölkt ist, kommt es nur an den östlichen Mittelgebirgen zu etwas Regen. Im Süden und Südwesten scheint dafür die Sonne. Bis zum Nachmittag, spätestens bis zum Abend, ziehen sich die Wolken nach Nordosten zurück.

Die Temperaturen liegen im Bayerischen Wald und im Fichtelgebirge bei maximal neun Grad. Ansonsten wird es sehr mild mit Temperaturen zwischen elf und 14 Grad. Im höheren Alpenvorland kann es sogar bis zu 16 Grad warm werden. Dabei weht ein mäßiger Wind aus westlicher Richtung.

Dienstagnacht kommen ein paar Wolken auf. Dabei kann auch Nebel aufziehen. Später in der Nacht ziehen aus dem Südwesten weitere Wolkenfelder auf. Die Temperaturen sinken dabei auf Werte zwischen minus zwei und plus drei Grad.

Wetter morgen in Bayern: Es bleibt mild im Freistaat

Am Mittwoch (22.2.23) wird es zu Beginn des Tages oft heiter, teilweise hält sich der Nebel. Im Tagesverlauf verdichtet sich die Wolkendecke im Südwesten. Es bleibt aber trocken.

Auch die Temperaturen bleiben sehr mild mit Höchstwerten zwischen neun und 13 Grad. Ein mäßiger Wind aus Südost weht zeitweise in Franken. In den restlichen Landesteilen bleibt der Wind ansonsten schwach.

In der Nacht zum Donnerstag (23.2.23) kann es zu etwas Regen im Westen Bayerns kommen. Davor gibt es gebietsweise wieder etwas Nebel. Die Temperaturen sinken auf minus ein Grad in einigen Alpentälern und im Bayerischen Wald. Im Raum Aschaffenburg bleibt es auch in der Nacht mild mit etwa sieben Grad. Im Rest Bayerns pendeln sich die Temperaturen dazwischen ein.

