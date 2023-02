Bayern-Wetter heute und morgen: So kalt bleibt es

Wie wird das Wetter in Bayern heute und morgen? Bleibt es bei Schnee? Hier finden Sie unseren Wetter-Ticker für die Woche vom 27. Februar bis zum 5. März 2023.

27.02.2023 | Stand: 06:15 Uhr

Im Durchschnitt ist der Winter im Allgäu eigentlich zu warm. Doch am vergangenen Wochenende gab es nochmal viel Schnee und Frost. Geht es so in der aktuellen Woche weiter? Hier finden Sie jeden Tag die Infos dazu, wie das Bayern-Wetter heute und morgen wird.

Wetter in Bayern heute und morgen: Es bleibt kalt

27. Februar 2023: Der Deutsche Wetterdienst warnt für den Montag, 27. Februar 2023, vor Glätte und Frost - aber nur bis zum Vormittag. Danach erwarten die Experten von WetterKontor, dass die Temperaturen in Bayern heute überwiegend im Plus-Bereich liegen - auch wenn es wohl kalt bleibt und sich die Sonne im Gegensatz zum Westen und Norden von Deutschland eher selten zeigt.

Im Garmisch-Partenkirchen könnte es bei -1 Grad bleiben und für Rosenheim werden 0 Grad erwartet, für München und Augsburg sind aber zumindest Temperaturen von 1 Grad vorhergesagt. Im Osten und Norden von Bayern soll es noch etwas milder werden: Für Nürnberg, Passau und Regensburg sind 3 Grad vorhergesagt, für Würzburg 4 Grad.

Ähnlich kalt bleibt es laut WetterKontor auch am Dienstag, 28. Februar 2023, auch wenn das Wetter in Bayern milder als noch am Wochenende ausfällt. Die Temperaturen sollen im Südwesten bei etwa 2 Grad liegen, in Würzburg im Norden könnten sie bis zu 5 Grad und im Osten in Passau bis zu 6 Grad erreichen.

Am Mittwoch, 1. März 2023, werden die Temperaturen wohl noch ein wenig steigen - auf bis zu 7 Grad. Im Bergland wird das Wetter in Bayern aber wohl ungemütlich: Hier drohen nach Angaben von WetterKontor nämlich teilweise starke Böen.

Wetter-Ticker für Bayern

In diesem Ticker berichten wir darüber, wie das Wetter in Bayern heute und morgen wird. An jedem Tag unter der Woche gibt es einen neuen Eintrag zu den aktuellen Vorhersagen und zu eventuellen Warnungen vor Unwetter im Freistaat.

