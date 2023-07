"Beauty & The Nerd" 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen?

Wer ist raus bei "Beauty & The Nerd" 2023 gestern am 20. Juli 2023? Hier erfahren Sie, welches Paar die Show in Folge 4 verlassen musste.

21.07.2023 | Stand: 08:02 Uhr

Auch in Folge 4 der neuen Staffel von "Beauty & The Nerd" 2023 musste oder wollte wieder ein Paar die Show verlassen. Wie und warum das verraten wie Ihnen hier - wer ist raus? Und welche Kandidatinnen und Kandidaten von BATN 2023 sind nach Folge 4 gestern am 20. Juli 2023 weiter dabei? Alles über das nächste Aus in der TV-Show erfahren Sie hier.

"Beauty & The Nerd" gestern: Wer ist rausgeflogen am 20. Juli 2023?

Animé-Nerd Mike und Brenda sind raus bei Beauty & The Nerd 2023. Der Grund für das Aus in Folge 4 ist folgender: Die vierte Folge startete mit noch fünf verbliebenen Paaren im Wettbewerb. Jedoch erhielten lediglich vier von ihnen das lang ersehnte Umstyling für den Nerd.

Denn vor dem großen Umstyling, bei dem die Nerds einen neuen Look von Modeexperte Thomas Rath erhalten, gab es eine überraschende Nominierung unter den Kandidaten. Dieses Mal gab es kein Exit-Quiz wie sonst, stattdessen wurde über die Nominierungen offen abgestimmt.

Zwei Paare, Setty und Samuel sowie Beverly und Florian, waren hierbei durch ihre Spielleistungen geschützt. Am Ende konnten Brenda und Mike die verbliebenen Kandidaten am wenigsten überzeugen und mussten die Show verlassen. Beide waren von ihrem Ausscheiden sehr enttäuscht und Brenda war sichtlich bewegt - konnte vor Tränen kaum noch sprechen. Alex, die als Letzte nominieren durfte, fiel es besonders schwer, die beiden am Ende durch ihre Stimme final rauszuwerfen. Die beiden hatten in den vergangenen Wochen immer mehr eine enge Beziehung zueinander aufgebaut.

"Beauty & The Nerd" 2023: Wer ist raus?

Einige Kandidaten in Staffel 4 von Beauty & The Nerd sind bereits raus - und die Liste wird im Laufe der Staffel noch länger werden. Hier ist ein aktueller Überblick:

Selina und Godzilla-Nerd David (raus in Folge 1)

Dinosaurier-Nerd Stefan und Jules (raus in Folge 2)

Walentina und Cosplay-Nerd Marco (raus in Folge 3)

Animé-Nerd Mike und Brenda (raus in Folge 4)

Welche Paare sind bei "Beauty & The Nerd" 2023 weiter dabei?

Welche von den insgesamt anfangs acht Paaren sind weiterhin dabei und damit auch im Rennen um den Gesamtsieg der Show?

Darüber geben wir Ihnen hier einen Überblick:

Space-Nerd Florian und Beverly

Fantasy-Nerd Dominik und Natascha

Pink-Nerdin Alex und Chris

Die Hälfte aller Paare bei "Beauty & The Nerd" sind also mittlerweile ausgeschieden.

BATN: Folge 4 von Staffel 4 als Wiederholung sehen

Zurzeit wird die vierte Staffel von "Beauty & The Nerd" jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt und ist parallel dazu im Live-Stream auf Joyn verfügbar. Zusätzlich bietet Joyn auch die Möglichkeit, vollständige Wiederholungen der Folgen von "Beauty & The Nerd" im Stream anzusehen. Es gilt zu erwähnen, dass diese Wiederholungen kostenpflichtig sind, da sie nur über den genannten Streaming-Anbieter verfügbar sind.

Wann läuft die nächste Folge von "Beauty & The Nerd" 2023?

Der nächste Sendetermine ist wieder am Donnerstag, 27. Juli 2023, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.