An Holi wird es bunt: Infos rund um Termin, Farben und Traditionen

Holi wird in ganz Indien gefeiert – wenn auch mit unterschiedlichen Namen. Welche Tradition steckt hinter dem Fest und welche Bedeutung haben die Farben?

24.02.2023 | Stand: 16:27 Uhr

Holi ist ein traditionelles Frühlingsfest der Hindus und gehört zu den ältesten Festen in Indien. Es steht im Zeichen der Versöhnung und der Natur. Aus Feinden werden Freunde, aus Fremden werden Bekannte – schließlich werden an Holi jegliche Berührungsängste abgelegt. So zumindest die Theorie. Welche Traditionen gibt es bei dem Fest? Warum und wie wird Holi mittlerweile in Deutschland gefeiert?

Termin: Wann findet das Holi-Fest 2023 in Indien statt?

In diesem Jahr findet das Holi Festival am 8. März statt. Der Termin ändert sich jedoch jedes Jahr, da Holi etwa 40 Tage nach Vasant Panchami – ein Fest, das der indischen Göttin Sarasvati gewidmet ist – gefeiert wird. Vasant Panchami findet meist Ende Januar oder Anfang Februar statt, das Holi Festival wird deshalb im März gefeiert – und zwar immer am letzten Tag des Vollmonds im Monat Phalguna. Holi dauert traditionell mindestens zwei Tage, wir aber bis zu zehn Tage lang gefeiert.

Warum feiert man Holi?

An Holi wird der Beginn des Frühlings gefeiert. Die Farbenpracht soll Neuanfang und Fruchtbarkeit symbolisieren. Das Fest ist dem Gott Krishna gewidmet, aber nach Holika benannt, der dämonischen Schwester des Königs Hiranyashyap. Laut der Hindu-Mythologe soll er seinem Sohn Prahlad verboten haben, den Gott Vishnu anzubeten. Dieser hat sich dem Befehl widersetzt und so schickte der König seine Schwester und seinen Sohn auf einen Scheiterhaufen. Holika verbrannte, doch Prahlad überlebte, weshalb an Holi der Sieg des Guten über das Böse gefeiert wird. Krishna gilt als die achte Inkarnation des Gottes Vishnu.

So wird Holi in Indien gefeiert

Die Tradition buntes Farbpulver zu werfen heißt Rangwali Holi und wird erst am zweiten Tag des Festivals gefeiert. Das Ziel ist es dabei so viele Menschen wie möglich mit Pulver zu bestreuen oder beschmieren – ob Freund, Feind oder Fremder. Je bunter man am Ende ist, desto besser für das eigene Karma im aktuellen Jahr. Die Farben haben einen besonderen Hintergrund: An Holi spielt das Kastensystem in Indien keine Rolle und alle werden gleichgestellt. So kann jeder auf der Straße gemeinsam feiern. Durch die Farben sehen alle gleich aus und es lässt sich nicht mehr erkennen, wer welcher Kaste angehört.

Diese haben nämlich eigene Farben, die sich noch heute in der Kleidung widerspiegeln. Gelehrte und Priester beispielsweise, die "Brahmanen", gelten als oberste Kaste und tragen traditionell die Farbe Weiß. Das Farbspektakel endet meist mit einer ausgiebigen Wasserschlacht – unter anderem um die Farben zumindest von Haut und Haaren zu waschen.

In der Nacht zuvor wird eine Figur aus Holz oder Stroh als Symbol für die Dämonin Holika im Feuer verbrannt. Durch das Ritual sollen die bösen Geister in die Flucht geschlagen und alle Streitigkeiten geschlichtet werden. Außerdem werden Kokosnüsse im Feuer geröstet. Wer von dem gegarten Kokosfleisch isst, soll laut der religiösen Ansicht der Hindus die göttliche Wahrheit in sich aufnehmen.

Was wünscht man zum Holi-Fest?

In Indien gibt es den Ausruf: "Bura na maano, Holi Hai!" während man andere mit Farbe beschmiert. Übersetzt heißt das "Nimm es mir nicht übel, es ist Holi". Kurz und knapp wünschen sich Inder aber auch untereinander ein "Happy Holi".

Was isst man an Holi?

An Holi stoßt man in Indien mit "Bhang" an, einem Milchgetränk aus Cannabisblüten. Am ersten Tag des Festes werden traditionell geröstete Kokosnüsse gegessen. Am zweiten Tag gibt es allerlei gefüllte Snacks – zum Beispiel "Gujiya", gefüllte Teigtaschen mit Trockenfrüchten und Nüssen. Auch "Ladoos" wird gerne an Holi serviert, eine Süßspeise aus Kichererbsenmehl.

Wie wird das Holi Fest in Deutschland gefeiert?

In Deutschland wird Holi hauptsächlich im Sommer gefeiert und gleicht mehr einer Party als dem traditionellen indischen Festival. Es gibt verschiedene Veranstalter, die Holi-Festivals an etlichen Terminen im Sommer anbieten. Dabei sollen die Besucher meist mit weißer Kleidung erscheinen, damit die Farben besser zur Geltung kommen. Nach einem offiziellen Countdown beginnt die Farbschlacht begleitet von Live-Musik.

Welche Bedeutung haben die Farben beim Holi-Fest?

Fast an jeder Straßenecke stehen Händler, die "Gulal" verkaufen, das bunte Farbpulver kennzeichnend für das Festival. Traditionell werden die Farben vorher auf dem Altar geweiht. Hier die Bedeutungen im Überblick:

Rot steht für Kraft.

Pink steht für Freude.

Gelb steht für die Sonne.

Grün steht für Neuanfänge.

Blau symbolisiert Krishna.

Ist Holi-Pulver gefährlich?

Früher wurde das Farbpulver aus Blüten oder Kräutern hergestellt, mittlerweile sind hauptsächlich synthetische Farben im Umlauf. Die Päckchen kosten in Indien umgerechnet überwiegend weniger als 50 Cent. Die Basis für das Pulver besteht hauptsächlich aus Kreide. Diese wird dann mit Farbstoffen eingefärbt. Da sich der Ursprung des Farbpulvers bei Straßenhändlern nicht immer genau nachvollziehen lässt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie schädliche Inhaltsstoffe enthalten. Die indische Regierung versucht, nationale Produkte mit Inhalten auf Pflanzenbasis zu bewerben. Diese sind in offiziellen Shops erhältlich.

Lesen Sie auch