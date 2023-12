Bekannter TV-Sender hört auf: Sportsendungen laufen bald auf anderem Programm

Ein bekannter TV-Sender wird Ende 2023 eingestellt. Doch Zuschauer müssen nicht auf alle Beiträge verzichten, denn die Sportsendungen laufen künftig auf anderem Programm.

01.12.2023 | Stand: 18:19 Uhr

In der Fernseh-Welt geht es dieses Jahr turbulent zu: Zum einen gibt es seit dem Frühjahr drei neue TV-Sender und seit Sommer noch zwei weitere. Zu diesen gesellten sich im Herbst sogar noch 16 neue, wovon drei sogar gratis sind. Zum anderen gibt es manche Sender bald nicht mehr. Neben Servus-TV wurde nun bekannt, dass ein weiterer Sender zum Jahresende nicht mehr auf den deutschen Bildschirmen zu sehen ist. Um welchen es sich handelt, erfahren Sie im Artikel.

Bekannter TV-Sender hört auf: Bild-TV wird zum Ende des Jahres eingestellt

Bild-TV wird von der deutschen Fernseh-Landschaft verschwinden. Das gab nun der Medienkonzern Axel Springer bekannt. Die Verbreitung des Senders wird zum 31. Dezember 2023 eingestellt. Das Bewegtbildangebot von Bild werde sich ab 2024 auf die eigenen digitalen Plattformen konzentrieren, heißt es in einem Statement. Damit will Bild die digitale Reichweitenstrategie mit täglich bis zu 20 Millionen Visits auch in diesem Segment umsetzen.

Dabei müssen Fans des Senders nicht auf alle Inhalte verzichten, denn die Live-Spiele der Handball- und Basketball-Liga in Kooperation mit DYN werden nicht eingestellt, sondern ab 2024 bei Welt-TV ausgestrahlt. Auch der Fußball-Talk "Die Lage der Liga" gehört dazu. Diese Sendungen werden dann zusätzlich auf den digitalen Plattformen von Bild zu sehen sein.

"Die Spiele von DYN und die Sportsendungen der Bild-Kollegen sind eine großartige Erweiterung unseres Programms. Sport ist bei den Zuschauern ganz besonders am Sonntagnachmittag beliebt und passt deshalb hervorragend in unsere Strategie, bei der wir verstärkt auf Live-Formate setzen", sagte Frank Hoffmann , TV-Geschäftsführer der Welt.

Lesen Sie auch

Live-Berichterstattung Millionen Wintersport-Fans freuen sich auf TV-Festtage

Weiterhin teilt der Medienkonzern mit, dass die Eigenproduktionen künftig in TV-Apps und Streaming-Plattformen mit sogenannten FAST-TV-Sendern ausgestrahlt werden. Heute werde das bereits bei Auto Bild und Sport Bild gemacht.

Übrigens: Auch Sky hat angekündigt, dass das Programm gekürzt wird. Und auch ARD verabschiedet sich ab 2025 von einigen Sendern. Außerdem verschwindet eine bekannte TV-Sendung nach fast 30 Jahren aus dem Programm von RTL .