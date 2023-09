Beliebte Modekette kommt nach Deutschland: Erste Filialen öffnen bald

Eine bekannte Modekette kommt nach Deutschland. Bereits im Herbst 2023 soll die erste Filiale eröffnen. Wo diese eröffnet und um welches Unternehmen es sich handelt, lesen Sie im Artikel.

06.09.2023 | Stand: 06:28 Uhr

Shoppingbegeisterte aufgepasst: Eine neue Modekette kommt bald nach Deutschland. Das spanische Unternehmen kündigte nun an, dass es in die Bundesrepublik expandieren will. Die erste Filiale soll im Herbst 2023 öffnen. Welches Unternehmen gemeint ist, erfahren Sie im Artikel.

Stradivarius kommt nach Deutschland: Die erste Filiale eröffnet im Herbst

Die spanische Modekette Stradivarius kommt nach Deutschland. Bislang konnten Fans der Marke nur im Urlaub in den Geschäften stöbern, jetzt soll das auch bald hierzulande möglich sein. Das Nachrichtenportal Tag24 berichtete, dass im Herbst 2023 die erste Filiale in Dresden eröffnet wird. Sie soll sich in der Centrum Galerie ansiedeln und dort 890 Quadratmeter Fläche zur Verfügung haben.

Gibt es Stradivarius in Deutschland?

Am Standort Dresden wird im Herbst 2023 die erste Filiale von Stradivarius entstehen. Kurz darauf darf sich dann auch Hamburg freuen. Laut Tag24 soll dort im Frühjahr 2024 eine weitere Filiale im Westfield Hamburg-Überseequartier entstehen. Chip fragte beim Unternehmen nach, ob schon weitere Standorte feststehen, daraufhin äußerte es sich allerdings nicht.

Was ist Stradivarius für eine Marke?

Stradivarius bietet Fast Fashion und richtet sich mit seinem Angebot in erster Linie an Frauen und bietet neben Damenmode auch Accessoires an. Bislang kann man die Ware nur über den eigenen Online-Shop oder über bekannte Online-Händler wie AboutYou, Asos und Zalando bestellen. Ab Herbst 2023 soll sich das durch Geschäfte im Einzelhandel ändern.

Der Hauptsitz von Stradivarius liegt in Barcelona. Weltweit ist die Mode in etwa 850 Filialen zu bekommen. Das Unternehmen gehört zur Intidex-Gruppe und ist eines der größten Textil Unternehmen der Welt. Dazu gehören etwa Zara, Pull&Bear und Bershka, die bereits alle in Deutschland ansässig sind.

