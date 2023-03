Apple iOS 16.4: Neuerungen und Release - Das erwartet Nutzer

Podcast-App: Apples Podcast-App soll sich unter iOS 16.4 in neuem Gewand präsentieren. In der Mediathek der App werden in Zukunft auch Kanäle laden. Sobald ein Nutzer einem Podcast folgt, der zu einem Kanal gehört, wird dieser auch in der Mediathek auftauchen. Kanäle, die sich über Abonnements finanzieren, werden für ein besseres Nutzererlebnis separat angezeigt. Auch Carplay profitiert. Dort soll es eine Funktion "Neueste Folgen" geben, um bei Autofahrten die zuletzt aufgerufene Podcastfolge fortzusetzen. Dies berichtet das Portal t3n.