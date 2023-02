Mit ihrer Renaissance World Tour kommt Beyoncé auch nach Deutschland. Gibt es noch Tickets für Köln, Hamburg oder Frankfurt? Wir verraten, wie Sie an Karten kommen.

Mega-Star Beyoncé kommt mit ihrer World Tour, die genau wie ihr neuestes Album den "Renaissance" heißt, im Sommer 2023 auch nach Deutschland. Die mit mehr als 200 Millionen verkauften Tonträgern international erfolgreiche Sängerin tritt in drei deutschen Großstädten auf. Der Vorverkauf für die World Tour hatte schon am 10. Februar begonnen und die Karten für die meisten Standorte waren in kürzester Zeit ausverkauft.

Gibt es noch Tickets für die Beyoncé-Konzerte in Deutschland? Wo kommt man noch an Karten? Antworten auf diese Fragen und Infos zur Tour von Beyoncé in Europa haben wir hier für Sie.

Beyoncé Tour 2023: Gibt es noch Tickets für die Konzerte in Deutschland?

Im Juni 2023 kommt Beyoncé für drei Konzerte nach Deutschland. Kurz nach dem Vorverkaufs-Start am 10. Februar waren alle Tickets weg – für die Deutschland-Konzerte gibt es also keine Karten mehr. In diesen deutschen Städten tritt der US-amerikanische Superstar 2023 auf:

am 15. Juni 2023 in Köln im Rhein Energie Stadion

am 21. Juni 2023 in Hamburg im Volksparkstadion

am 24. Juni 2023 in Frankfurt im Deutsche Bank Park

Karten für die Beyoncé-Tour 2023: Wo gibt es noch Tickets?

In Deutschland gibt es zwar keine Karten mehr, allerdings müssen Sie nicht allzu weit reisen, wenn Sie in diesem Jahr unbedingt noch ein Beyoncé-Konzert besuchen möchten. Auf der Homepage der Künstlerin stehen noch Tickets für Stockholm und Warschau zur Verfügung. An beiden Orten finden zwei Konzerte statt – nur für die jeweils zweite Veranstaltung gibt es noch Karten.

am 11. Mai 2023 in Stockholm in der Friends Arena

am 28. Juni 2023 in Warschau im Stadion Narodowy

Die Ticket-Preise für die Show in Warschau beginnen bei umgerechnet 73 Euro. Die teuersten noch verfügbaren Sitzplätze im Stadion Narodowy sind dagegen für knapp 400 Euro zu haben. In Stockholm gibt es Stehplatzkarten sogar noch günstiger: Die noch verfügbaren Tickets für das Konzert in der Friends Arena kosten umgerechnet zwischen 66 und 386 Euro.

