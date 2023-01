Biathlon-Weltcup 2022/23 in Ruhpolding: Termine und Zeitplan heute, 15. Januar 2023

Der Biathlon-Weltcup 22/23 macht im bayerischen Ruhpolding halt. Hier finden Sie die Termine der Etappe sowie alle Infos zur Übertragung im TV und Stream.

15.01.2023 | Stand: 14:10 Uhr

Ruhpolding gehört bereits seit den 70er Jahren zu den festen Austragungsstätten des Biathlon-Weltcups und richtete seit dem Jahr 2000 in jeder Saison eine Etappe des Weltcups aus. Einzige Ausnahme war die Saison 20/21, in der Wettkämpfe in einigen Orten aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurden. In diesem Jahr kommen die Biathletinnen und Biathleten aber wie gewohnt nach Bayern, um in Ruhpolding den zweiten Wettkampf des neuen Jahres zu bestreiten. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream, die Termine und den gesamten Zeitplan rund um den Biathlon-Weltcup 2023 in Ruhpolding finden Sie hier.

Ruhpolding 2023: Zeitplan und Termine beim Biathlon-Weltcup

Den Anfang machten in Ruhpolding die Männer am 11. Januar mit dem Einzel über 20 Kilometer. Am Tag darauf sind die Frauen mit dem Einzel über 15 Kilometer an der Reihe gewesen. Den Abschluss der Etappe bildet am 15. Januar 2023 der Massenstart der Frauen über 12,5 Kilometer. Das ansässige Biathlon-Stadion ist die Chiemgau-Arena, in der die Wettkämpfe vom 11. bis zum 15. Januar stattfinden. Hoch hinaus geht es für die Biathletinnen und Biathleten nicht - das Stadion liegt nur 700 Meter über Normalnull. Die Chiemgau-Arena bietet mit den Stehplätzen an der Strecke Platz für ca. 30.000 Zuschauer. Neben dem Wettkampf haben die Veranstalter für alle Besucher vor Ort auch ein umfangreiches Rahmenprogramm im großen Zuschauerzelt im Angebot. Dort ist natürlich auch für Verpflegung gesorgt.

Alle Termine des Biathlon Weltcups 22/23 in Ruhpolding finden Sie in der folgenden Übersicht:

Mittwoch, 11. Januar 2023, 14.10 Uhr: 20 km Einzel Männer

Donnerstag, 12. Januar 2023, 14.10 Uhr: 15 km Einzel Frauen

Freitag, 13. Januar 2023, 14.25 Uhr: 4x7,5 km Staffel Männer

Samstag, 14. Januar 2023, 14.25 Uhr: 4x6 km Staffel Frauen

Sonntag, 15. Januar 2023, 12.30 Uhr: 15 km Massenstart Männer

Sonntag, 15. Januar 2023, 14.45 Uhr: 12,5 km Massenstart Frauen

Biathlon-Weltcup-Übertragung: Ruhpolding 2023 im Free-TV und Live-Stream sehen

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF teilen sich die Übertragung des Biathlon-Weltcups 22/23. Den vergangenen Wettkampf vom 5. bis 8. Januar in Pokljuka hat das ZDF gezeigt, in Ruhpolding ist nun die ARD an der Reihe. Alle Wettkämpfe werden zusätzlich von Eurosport 1übertragen. Wenn Sie den Biathlon-Weltcup in Ruhpolding 2023 also live im Free-TV und Stream verfolgen möchten, dann haben Sie dazu gleich mehrere Möglichkeiten. Alle Infos zur Übertragung zusammengefasst:

Mittwoch, 11. Januar 2023, ab 14.00 Uhr: Einzel der Männer über 20 km, ARD und Eurosport 1

Donnerstag, 12. Januar 2023, ab 14.00 Uhr: Einzel der Frauen über 15 km, ARD und Eurosport 1

Freitag, 13. Januar 2023, ab 14.10 Uhr: Staffel der Männer über 4x7,5 km, ARD und Eurosport 1

Samstag, 14. Januar 2023, ab 14.20 Uhr: Staffel der Frauen über 4x6 km, ARD und Eurosport 1

Sonntag, 15. Januar 2023, ab 12.25 Uhr: Massenstart der Männer über 15 km, ARD und Eurosport 1

Sonntag, 15. Januar 2023, ab 14.40 Uhr: Massenstart der Frauen über 12,5 km, ARD und Eurosport 1

Wenn Sie die Biathlon-Etappe in Ruhpolding lieber im Stream sehen möchten, dann steht Ihnen das Online-Angebot der Sportschau zur Verfügung.

Ruhpolding-Gewinner 2022: Die Ergebnisse aus dem Vorjahr

Welche Biathletinnen und Biathleten bzw. welche Länder haben in der vergangenen Saison in Ruhpolding den Sieg eingefahren? Alle Gewinner des vergangenen Jahres im Überblick:

Sprint Frauen : Elvira Öberg, Schweden

: Elvira Öberg, Schweden Sprint Männer : Quentin Fillon Maillet, Frankreich

: Quentin Fillon Maillet, Frankreich Staffel Frauen : Frankreich

: Frankreich Staffel Männer : Russland

: Russland Verfolgung Frauen : Marte Röiseland, Norwegen

: Marte Röiseland, Norwegen Verfolgung Männer: Quentin Fillon Maillet, Frankreich

