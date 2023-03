Biathlon-Weltcup in Nove Mesto: Termine, Tickets und Strecke, 3. März 2023

Nach der Biathlon-WM in Oberhof geht im März der Biathlon-Weltcup 22/23 in Nove Mesto weiter. Infos rund um Termine, Tickets und Strecke in Nove Mesto gibt es hier.

04.03.2023 | Stand: 06:53 Uhr

Der Biathlon-Weltcup fand 2012 erstmals im tschechischen Nove Mesto statt und nur ein Jahr später war der Wintersportort dann auch Austragungsstätte der Biathlon-WM 2013. Der volle Name des Ortes lautet Nové Město na Moravě, was auf deutsch Neustadtl heißt. Nove Mesto befindet sich in der Region Vysočina und liegt gerade einmal auf einer Höhe von 594 Metern über Normalnull - zum Vergleich: München liegt auf einer Höhe von 520 Metern.

Wie liegen die Termine beim Biathlon-Weltcup 2023 in Nove Mesto? Gibt es noch Tickets? Wie sieht die Strecke aus? Antworten auf diese Fragen und alle Infos rund um die Biathlon-Etappe in Nove Mesto finden Sie hier.

Nove Mesto 2023: Zeitplan und Termine beim Biathlon-Weltcup

Nove Mesto ist die achte Station des IBU Biathlon-Worldcups 22/23 und folgt auf die Biathlon-WM im thüringischen Oberhof. Die Biathletinnen und Biathleten treten an vier Wettkampftagen in diesen Disziplinen an: Verfolgung, Sprint und Mixed Staffel. Den Anfang machen die Männer am 2. März mit dem Sprint über 10 Kilometer. Für die Frauen geht die Etappe am 3. Februar mit dem Sprint über 7,5 Kilometer los. Der Wettkampf in Nove Mesto endet mit der Single Mixed Staffel am Sonntag, dem 5. März 2023. Das sind alle Termine des Biathlon-Weltcups 22/23 in Nove Mesto im Überblick:

Donnerstag, 02.03.2023, 16.10 Uhr: 10 km Sprint Männer

Freitag, 03.03.2023, 16.10 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen

Samstag, 04.03.2023, 13.50 Uhr: 12,5 km Verfolgung Männer

Samstag, 04.03.2023, 15.45 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen

Sonntag, 05.03.2023, 11.30 Uhr: Mixed Staffel (Männer und Frauen)

Sonntag, 05.03.2023, 15.15 Uhr: Single Mixed Staffel (Männer und Frauen)

Tickets für den Biathlon-Weltcup 22/23 in Nove Mesto: Gibt es noch Karten?

Wenn Sie noch Tickets für den Biathlon-Weltcup in Nove Mesto erwerben möchten, dann haben wir gute Neuigkeiten für Sie: Karten in fast allen Ausführungen sind noch verfügbar. Auf der offiziellen Webseite des Veranstalters sind die Preise allerdings in tschechischen Kronen angegeben. 10 Euro entsprechen ca. 240 Kronen (CZK). An den ersten beiden Wettkampftagen kosten die Tageskarten fürs Stadion umgerechnet 10 bis 20 Euro, am Samstag und Sonntag zwischen 19 und 33 Euro. Wenn Sie alle Rennen der Etappe sehen möchten, gibt es Dauerkarten für Stehplätze an der Strecke für umgerechnet 25 Euro, während die Dauerkarten fürs Stadion bei 50 Euro starten.

Der Veranstalter gibt an, dass die Kosten für Eintrittskarten nicht erstattet werden, falls die Wettkämpfe am Renntag beispielsweise aufgrund von Wetterbedingungen abgesagt werden müssen. Die Ticketpreise werden nur erstattet, falls die Rennen schon langfristig vor den Terminen abgesagt werden.

Weltcuport Nove Mesto: Rückblick und Infos zur Strecke

Das Langlaufgebiet rund um die Kleinstadt Nove Mesto na Morave ist in der Regel schneesicher und im Winter auch bei Hobby-Sportlern beliebt. Die Vysočina Arena liegt auf einer Höhe von 620 Metern und der höchste Punkt der Loipen auf 665 Metern über Normalnull. Der niedrigste Punkt der Strecke, die beim Biathlon-Weltcup 2023 befahren wird, befindet sich auf einer Höhe von 610 Metern. Die Arena bietet Platz für 14.000 Zuschauer und rund 20.000 Biathlon-Begeisterte können zusätzlich an der Strecke die Rennen verfolgen. Die Rennstrecken können Sie sich im Detail auf der Webseite des Veranstalters ansehen.

Der Biathlon-Weltcup fand zuletzt im März 2021 in Nove Mesto statt. Damals wurden sogar zwölf statt der üblichen sechs Rennen in der tschechischen Langlauf-Region ausgetragen, da die Wettkämpfe aus Peking aufgrund der Corona-Pandemie dorthin verlegt wurden. Die Rennen fanden 2021 genau wie im Vorjahr ohne Zuschauer statt. Diesmal gibt es für Besucher aber keinerlei Einschränkungen.

2021 konnten sich die Ergebnisse beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto sehen lassen: Die deutschen Biathletinnen und Biathleten schafften es gleich mehrmals auf das Siegertreppchen. Arnd Pfeiffer belegte beim Sprint der Männer den dritten Platz und Denise Hermann erreichte Rang 2 in der Verfolgung sowie einen dritten Platz im Sprint. Der deutsche Kader konnte außerdem in der Männerstaffel einen Sieg einfahren. (cge)

