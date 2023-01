Biathlon-Weltcup 22/23 in Pokljuka: Übertragung und Termine heute am 7. Januar

Im Januar findet der Biathlon-Weltcup 22/23 im slowenischen Pokljuka statt. Alle Termine und die Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream gibt es hier.

07.01.2023 | Stand: 14:14 Uhr

Der erste Biathlon-Wettkampf des Jahres 2023 findet am Wochenende auf der slowenischen Hochebene Pokljuka statt. Das Gebiet im Nordwesten Sloweniens liegt auf etwa 1300 Metern Höhe und ist seit der Saison 1992/93 regelmäßig Austragungsort des BiathlonWeltcups. Vom 5. bis zum 8. Januar werden dort die Disziplinen Sprint, Verfolgung und die Mixed Staffeln ausgetragen. Den Zeitplan, alle Termine sowie Infos zur Übertragung des BiathlonWeltcups in Pokljuka haben wir hier für Sie.

Pokljuka 2023: Zeitplan und Termine beim Biathlon-Weltcup

Los geht es beim BiathlonWeltcup 2023 in Pokljuka am 5. Januar mit dem Sprint der Frauen über 7,5 Kilometer. Die erste Etappe des neuen Jahres endet drei Tage später am 8. Januar mit der Team Mixed Staffel. Der tiefste Punkt der Strecken liegt auf 1339 Metern, während der höchste Punkt auf 1378 Metern liegt. Bis zu 7000 Zuschauer können die Rennen im ansässigen Biatlonski Stadion verfolgen und weitere 8000 Stehplätze stehen an der Strecke zur Verfügung. Das sind die Termine des Biathlon Weltcups 22/23 in Pokljuka im Überblick:

5. Januar 2023, 14.20 Uhr: 7,5 km Sprint der Frauen

6. Januar 2023, 14.20 Uhr: 10 km Sprint der Männer

7. Januar 2023, 11.30 Uhr: 10 km Verfolgung der Frauen

7. Januar 2023, 14.45 Uhr: 12,5 km Verfolgung der Männer

8. Januar 2023, 11.45 Uhr: Single Mixed Staffel

8. Januar 2023, 14.25 Uhr: Team Mixed Staffel

Biathlon-Weltcup-Übertragung: Pokljuka 2023 im Free-TV und Live-Stream sehen

Die Übertragung aller Rennen des Biathlon-Weltcups 22/23 übernehmen das ZDF und die ARD. Für die Übertragung in Pokljuka ist allerdings ausschließlich das ZDF zuständig. Das erste Weltcup-Wochenende in Slowenien können Sie also kostenlos im Free-TV und Stream verfolgen. Auch Eurosportüberträgt einige Rennen der Etappe im Free-TV, aber nur die Wettkämpfe am 7. und 8. Januar. Hier finden Sie eine Übersicht zur Übertragung aller Rennen des Wochenendes:

5. Januar 2023, ab 14.05 Uhr: Sprint der Frauen über 7,5 km, ZDF

6. Januar 2023, ab 14.10 Uhr: Sprint der Männer über 10 km, ZDF

7. Januar 2023, ab 11.15 Uhr: Verfolgung der Frauen über 10 km, ZDF, Eurosport

7. Januar 2023, ab 14.35 Uhr: Verfolgung der Männer über 12,5 km, ZDF, Eurosport

8. Januar 2023, ab 11.45 Uhr: Single-Mixed-Staffel, ZDF, Eurosport

8. Januar 2023, ab 14.25 Uhr: Mixed-Staffel, ZDF, Eurosport

Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie alle Rennen auch online im Live-Stream des ZDF ansehen. Abgesehen von den verpflichtenden Rundfunkgebühren fallen hierfür keine zusätzlichen Kosten an.

Die WM-Sieger im Biathlon-Weltcup Pokljuka 2021

In der vergangenen Biathlon-Saison 20/21 war Pokljuka nicht nur ein gewöhnlicher Austragungsort, sondern Schauplatz der Biathlon-Weltmeisterschaft. Aus diesem Grund fanden auf der slowenischen Hochebene 2021 Wettkämpfe in allen fünf Disziplinen statt. Die Ergebnisse gingen dabei auch in die Weltcup-Wertung ein. Eine Übersicht mit allen Goldmedaillen-Gewinnern finden Sie hier:

Team Mixed Staffel : Norwegen

: Norwegen Sprint Männer : Martin Ponsiluoma, Schweden

: Martin Ponsiluoma, Schweden Sprint Frauen : Tiril Eckhoff, Norwegen

: Tiril Eckhoff, Norwegen Verfolgung Männer : Emilien Jacquelin, Frankreich

: Emilien Jacquelin, Frankreich Verfolgung Frauen : Tiril Eckhoff, Norwegen

: Tiril Eckhoff, Norwegen Einzel Frauen : Marketa Davidova, Tschechien

: Marketa Davidova, Tschechien Einzel Männer : Sturla Laegreid, Norwegen

: Sturla Laegreid, Norwegen Single Mixed Staffel : Frankreich

: Frankreich Staffel Frauen : Norwegen

: Norwegen Staffel Männer : Norwegen

: Norwegen Massenstart Frauen : Lisa Hauser, Österreich

: Lisa Hauser, Österreich Massenstart Männer: Sturla Laegreid, Norwegen

Lesen Sie auch