"Blamieren oder Kassieren": Start, Sendetermine, Übertragung und Wiederholung

"Blamieren oder Kassieren" auf RTL: Wir haben alle Infos für Sie rund um Start, Sendetermine, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung der Show.

19.09.2023 | Stand: 07:14 Uhr

Das TV-Dauerbrenner-Spiel wird jetzt zur eigenen Primetime-Show: Zwölf neue Folgen von "Blamieren oder Kassieren" sind auf RTL zu sehen. Eine halbe Stunde dauern die neuen Folgen der Show, die als Vorlauf auf die Europa League und die Conference League zu sehen sind.

Prominente Gäste wie Susan Sideropoulos, Michael Mittermeier, Joachim Llambi, Sasha, Andrea Kiewel, Kevin Großkreutz und viele weitere, die RTL zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgibt, sind mit dabei.

Zu Beginn duellieren sich zwei Prominente in einem amüsanten Quiz, um ihr Wissen zu zeigen. In der Finalrunde geht es um alles oder nichts. Ein Zuschauer aus dem Publikum, von Moderator Elton ausgewählt, tritt dann gegen den vorherigen Promi-Gewinner an. Hierbei hat dieser Zuschauer die Chance, sein Quiztalent zu beweisen und zum Abendstar zu werden. Jede korrekte Antwort bringt ihn dem zu gewinnenden Preis in Höhe von 10.000 Euro näher.

Start von "Blamieren oder Kassieren" auf RTL

Ab Donnerstag, dem 21. September 2023, ist es so weit: Um 20.15 Uhr wird "Blamieren oder Kassieren" zur Primetime auf RTL ausgestrahlt. Obwohl die Show Teil der Raab Produktion ist und in der Vergangenheit als Teil von "Schlag den Raab" oder "Schlag den Star" auf ProSieben zu sehen war, konnte sich RTL die Rechte für die Show sichern.

"Blamieren oder Kassieren": Sendetermine auf RTL:

Lesen Sie auch

RTL "Denn sie wissen nicht, was passiert" 2023: Sendetermine, Gäste, Übertragung und alle Infos

Es sind 12 Folgen für "Blamieren oder Kassieren" angekündigt. Der Start mit der ersten Folge ist der 21. September um 20.15 und die zweite Folge ist für den 5. Oktober angekündigt. Das sind die Sendetermine im Überblick - wenn die weiteren Termine bekannt sind, erfahren Sie sie hier.

Folge 1: 21. September 2023, 20.15 Uhr

Folge 2: 5. Oktober 2023, 20.15 Uhr

Folge 3: noch nicht angekündigt

Folge 4: noch nicht angekündigt

Folge 5: noch nicht angekündigt

Folge 6: noch nicht angekündigt

Folge 7: noch nicht angekündigt

Folge 8: noch nicht angekündigt

Folge 9: noch nicht angekündigt

Folge 10: noch nicht angekündigt

Folge 11: noch nicht angekündigt

Folge 12: noch nicht angekündigt

Moderator von "Blamieren oder Kassieren"

Der TV-Entertainer Elton ist im roten Sakko wieder mit dabei. Laut Moderator Elton war die Ausstrahlung zur Primetime schon längst überfällig. Für den Start der Sendung schlüpft er in sein bestes rotes Sakko und lässt sich von der Kürze der Folgen nicht demotivieren. "Wenn man eine geile Show bietet, kommt es nicht auf die Länge an," sagt er in einem Interview mit .

Übertragung von "Blamieren oder Kassieren" im TV oder Stream

Zur Primetime als eigene Show wird "Blamieren oder Kassieren" als 30-minütige Episoden auf RTL um 20.15 Uhr gezeigt. Gleichzeitig sind sie im Live-Stream beim Streaming-Dienst RTL+ zu sehen.

Wiederholung von "Blamieren oder Kassieren"

Eine Wiederholung der Folgen im TV wurde nicht angekündigt. Allerdings stehen die Folgen nach der Ausstrahlung im Free-TV auf RTL+ bereit. Dort können sie also nachgeholt werden.