Blitzmarathon 2023 steht vor der Tür - Wo Sie besonders aufpassen müssen

Jedes Jahr gibt es einen 24-Stunden-Blitzmarathon. Noch im April diesen Jahres ist es so weit. Alles, was Sie dazu wissen müssen, lesen Sie hier im Artikel.

12.04.2023 | Stand: 18:23 Uhr

Wie jedes Jahr gibt es den bundesweiten Blitzmarathon oder auch Blitzermarathon. An diesem Tag werden in ganz Deutschland mobile Blitzer aufgestellt. Warum das so ist und wann der Blitzmarathon in diesem Jahr stattfindet, lesen Sie hier im Artikel.

Wann ist Blitzmarathon 2023?

Der diesjährige Blitzmarathon findet am Freitag, 21. April 2023, statt. Doch Vorsicht: Manche Bundesländer stellen nicht nur an diesem Tag mehr Blitzer auf, sondern die gesamte Woche über. Denn auch die sogenannte "Speedwoche" findet in dieser Zeit statt. Für manche Länder Grund zum Anlass, deutlich stärker nach Rasern Ausschau zu halten.

Was bringt ein Blitzermarathon?

Generell wird in Deutschland stark kontrolliert, ob Teilnehmer des Straßenverkehrs auch wirklich die Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten. Einmal im Jahr gibt es jedoch eine groß angelegte, bundesweit koordinierte Aktion. Dadurch soll das Bewusstsein der Autofahrer geschärft werden, die ausgewiesenen Tempolimits tatsächlich einzuhalten.

Welche Bundesländer nehmen am Blitzermarathon teil?

Nicht alle Bundesländer machen am Blitzermarathon mit. Und nicht alle, die mitmachen, geben tatsächlich auch die Blitzerorte bekannt.

Laut Auto-Motor-Sport nehmen folgende Bundesländer am Blitzermarathon am 21. April 2023 teil:

Baden-Württemberg

Thüringen

Rheinland-Pfalz

Sachsen-Anhalt

Brandenburg

Bayern

Sachsen

Mecklenburg-Vorpommern

Nordrhein-Westfalen

Doch es gibt eine Besonderheit: Laut Informationen von Auto-Motor-Sport wollen die Bundesländer NRW, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern die gesamte Woche, die sogenannte Speedweek, für eine verstärkte Verkehrsüberwachung nutzen. In Berlin dagegen werden keine zusätzlichen Blitzer aufgestellt.

Die restlichen Bundesländer haben sich nach Angaben von Auto-Motor-Sport bislang nicht dazu geäußert, ob sie an der Aktion teilnehmen oder nicht.

Blitzermarathon: Diese Bußgelder drohen

Je nachdem, wie hoch die Tachonadel über der erlaubten Geschwindigkeit liegt, kann es teuer werden für die Autofahrer. Wer innerorts geblitzt wird, muss laut bussgeldkatalog.org mit folgenden Strafen rechnen:

Verstoß Strafe / Punkte Fahrverbot bis 10 km/h 30 € 11 - 15 km/h 50 € 16 - 20 km/h 70 € 21 - 25 km/h 115 € / 1 26 - 30 km/h 180 € / 1 1 Monat, wenn zweimal innerhalb eines Jahres 31 - 40 km/h 260 € / 2 1 Monat 41 - 50 km/h 400 € / 2 1 Monat 51 - 60 km/h 560 € / 2 2 Monate 61 - 70 km/h 700 € / 2 3 Monate über 70 km/h 800 € / 2 3 Monate

Auch wer außerorts geblitzt wird, muss mit Strafen rechnen. So fallen diese laut bussgeldkatalog.org im Jahr 2023 aus:

Verstoß Strafe / Punkte Fahrverbot bis 10 km/h 20 € 11 - 15 km/h 40 € 16 - 20 km/h 60 € 21 - 25 km/h 100 € / 1 26 - 30 km/h 150 € / 1 1 Monat, wenn zweimal innerhalb eines Jahres 31 - 40 km/h 200 € / 1 1 Monat, wenn zweimal innerhalb eines Jahres 41 - 50 km/h 320 € / 2 1 Monat 51 - 60 km/h 480 € / 2 2 Monate 61 - 70 km/h 600 € / 2 3 Monate über 70 km/h 700 € / 2 3 Monate

