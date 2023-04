Blitzermarathon 2023 in München: Standorte der Blitzer heute

Beim Blitzermarathon 2023 in München gibt es heute viele Standorte, an denen verstärkt geblitzt wird. Hier finden Sie die Liste aller Messstellen.

21.04.2023 | Stand: 05:52 Uhr

Beim Blitzermarathon 2023 werden heute viele Blitzer aufgestellt, um zu schauen, ob die Tempolimits eingehalten werden. Aber nicht alle Bundesländer machen beim Blitzermarathon mit.

Doch Bayern ist bereits zum neunten Mal dabei. Bei uns finden Sie alle Standorte beim Blitzermarathon in Bayern 2023.

Wo Sie am kommenden Freitag (21. April) in München besonders aufpassen müssen, lesen Sie hier.

Blitzermarathon 2023 in München heute: Warum wird geblitzt?

Jedes Jahr gibt es bundesweit eine großangelegte Aktion. Denn der Blitzermarathon (oder auch Blitzmarathon) findet nicht nur in Bayern statt. Zu einem bestimmten Datum wird ein Mal im Jahr in fast ganz Deutschland verstärkt geblitzt.

In Bayern wird in diesem Jahr ab Freitag, 21. April, 6 Uhr bis Samstag, 22. April, 6 Uhr verstärkt kontrolliert. Dabei sind es nicht nur Tempoüberwachungen, sondern auch vereinzelt Abstandsmessungen.

Durch die Aktion soll kontrolliert werden, ob die Straßenverkehrsteilnehmenden auch wirklich die Regeln, wie Geschwindigkeitsbegrenzungen oder auch Abstände, einhalten. Allein in Bayern sind an diesem Tag dafür rund 2000 Beamte an etwa 1800 Messstellen im Einsatz.

2022 gab es nach Angaben des Bayerischen Innenministeriums 147 Getötete bei Verkehrsunfällen in Bayern. Rund 35 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Ein Viertel davon sei auf überhöhte Geschwindigkeiten zurückzuführen.

Blitzmarathon 2023 in München: Messstellen im Überblick

Wo genau in Oberbayern und München beim Blitzermarathon geblitzt wird, wird jedes Jahr vom Bayerischen Innenministerium veröffentlicht. In der folgenden Liste finden Sie alle bekanntgegebenen Blitzer in München. Außerdem haben wir eine Liste aller Standorte beim Blitzermarathon in Oberbayern 2023.

Ort Straße Tempo-limit 80797 München Ackermannstaße 30 81369 München Albert-Roßhaupter-Straße 50 80997 München Allacher Straße 50 80636 München Arnulfstraße 50 80939 München B 11 80 81379 München Baierbrunnerstraße 30 80336 München Bavariaring 30 81673 München Berg-am-Laim-Straße 50 81241 München Blumenauer Straße 50 81243 München Bodenseestraße 50 81379 München Boschetsrieder Straße 30/50 80313 München Candidstraße 50 81739 München Carl-Wery-Straße 50 81549 München Chiemgaustraße 50 81669 München Claudius-Keller-Straße 30/50 80995 München Dachauer Straße 50 81929 München Daglfinger Straße 30 80637 München Dom-Pedro-Platz 30 80339 München Donnersberger Brücke 50 80933 München Dülferstraße 50 81927 München Effnerstraße 50 81675 München Einsteinstraße 30 81825 München Feldbergstraße 30 80995 München Feldmochinger Straße 30/50 80939 München Frankfurter Ring 60 80939 München Freisinger Landstraße 60 81827 München Friedenspromenade 30 81377 München Fürstenrieder Straße 50 81739 München Gänselieselstraße 30 81545 München Geiselgasteigstraße 50 80992 München Georg-Brauchle-Ring 60 80798 München Görresstraße 30 81476 München Graubündener Straße 30 81375 München Großhaderner Straße 30 81545 München Grünwalder Straße 50 80939 München Heidemannstraße 50 81735 München Heinrich-Wieland-Straße 30/50 80336 München Herzog-Heinrich-Straße temporär 30/50 80538 München Ifflandstraße 50 80939 München Ingolstädter Straße 50 80939 München Ingolstädter Straße 70 80805 München Isarring 60 81241 München Josef-Felder-Straße 50 81735 München Karl-Marx-Ring 50 80995 München Karlsfelder Straße 30/50 80803 München Karl-Theodor-Straße 30 81379 München Kreppeberg 30 80687 München Landsberger Straße 50 80809 München Landshuter Allee 60 80995 München Lassallestraße 50 80804 München Leopoldstraße 30 80995 München Lerchenauer Straße 30 80997 München Ludwigsfelder Straße 50 80997 München Manzostraße 30 81243 München Maria-Eich-Straße 30 80335 München Marsplatz 50 81679 München Mauerkircherstraße 30 80638 München Menzinger Straße 50 80807 München Milbertshofener Straße 30 80809 München Moosacher Straße 50 81677 München Mühlbaurstraße 30 81739 München Murnauer Straße 50 81925 München Oberföhringer Straße 30 80538 München Oettingenstraße 30 83480 München Ottendichler Straße 50 81247 München Pippinger Straße 30 81369 München Plinganserstraße 50 81739 München Putzbrunner Straße 50 81671 München Rosenheimer Straße 30/50 81669 München Rosenheimer Straße 30/50 80337 München Ruppertstraße 30 80798 München Schellingstraße 30 80935 München Schleißheimer Straße 50 80336 München Schwanthalerstraße temporär 30/50 80637 München Schwere-Reiter-Straße 50 81476 München Stäblistraße 30 81737 München Ständlerstraße 60 83351 München Ständlerstraße 50 80538 München Steinsdorfstraße 50 81677 München Stuntzstraße 30 81377 München Südparkallee 30 81549 München Tegernseer Landstraße 50 81549 München Tegernseer Landstraße/Emersonstraße (parallel zu A 995) 60 80798 München Tengstraße 30 80333 München Theresienstraße 30 (7-18) 81829 München Thomas-Hauser-Straße 30 81829 München Töginger Straße 50 81379 München Tölzer Straße/Steinerstraße 30 80805 München Ungererstraße 50 83361 München Verdistraße 50 80997 München Von-Kahr-Straße 50 81827 München Wasserburger Landstraße 50 81241 München Weinberger Straße 30 80933 München Weitlstraße 30/50 81829 München Willy-Brandt-Allee 50 80992 München Wintrichring 60 80469 München Wittelsbacherstraße temporär 30/50 81375 München Würmtalstraße 50 81669 München Zeppelinstraße 30 81476 München Züricher Straße 30 80997 München Allacher Str. 30 80937 München Anton-Will-Str. 30 80933 München Aschenbrennerstr. 30 81248 München Aubinger Allee 30 81245 München Aubing-Ost-Str. 30 81549 München Balanstr. 30 80689 München Blumenauer Str. 30 81929 München Burgauerstr. 30 80935 München Caracciolastr. 30 81679 München Denninger Str. 30 81377 München Ehrwalder Str. 30 81927 München Englschalkinger Str. 30 80999 München Ernst-Haeckel-Str. 30 81249 München Eschenrieder Str. 30 81541 München Falkenstr. 30 81475 München Forst-Kasten-Allee 30 81241 München Gräfstr. 30 80935 München Grusonstr. 30 81375 München Guardinistr. 30 80689 München Guido-Schneble-Str. 30 81545 München Harthauser Str. 30 81479 München Heilmannstr. 30 81245 München Hellensteinstr. 30 80639 München Hubertusstr. 30 81739 München Im Gefilde 30 80469 München Isartalstr. 30 81369 München Johann-Clanze-Str. 30 80995 München Karlsfelder Str. 30 81245 München Kronwinkler Str. 10 81249 München Langwieder Hauptstr. 30 81245 München Lichteneckstr. 10 81549 München Lincolnstr. 30 81667 München Lothringer Str 10 80997 München Manzostr. 30 80636 München Marlene-Dietrich-Str. 30 80638 München Nördliche Auffahrtsallee 30 80335 München Nymphenburger Str. 30 81539 München Perlacher Str. 30 81373 München Pfeufferstr. 30 81369 München Plinganserstr. 30 80937 München Rockefellerstr. 30 81929 München Savitsstr. 20 81543 München Schönstr. 30 81375 München Schröfelhofstr. 30 81737 München Schumacherring 30 80999 München Siberstr. 30 81373 München Siegenburger Str. 30 80637 München St.-Galler-Str. 30 81673 München St.-Michael-Str. 30 80337 München Thalkirchner Str. 30 80995 München Toni-Pfülf-Str. 30 81825 München Truderinger Str. 20 80802 München Ungererstr. 30 81737 München Unterbiberger Str. 30 80997 München Waldhornstr. 30 81737 München Weidener Str. 30 80689 München Willibaldstr. 30 81825 München Zehntfeldstr. 30 80686 München Aindorferstr. 30 81243 München / Aubing A 99, Richtung AK Süd-West, Abschnitt 240 80



