Blitzermarathon in Bayern 2023: Wo wird geblitzt?

Beim Blitzermarathon 2023 in Bayern gibt es viele Standorte, an denen Autofahrer geblitzt werden. Hier finden die komplette Liste zu den Messstellen.

20.04.2023 | Stand: 05:56 Uhr

Der Blitzermarathon steht in Bayern schon wieder vor der Tür. Wo genau die Blitzer in Bayern stehen werden und worauf Sie besonders achten müssen, lesen Sie hier im Artikel.

Blitzermarathon in Bayern 2023: Standorte als Liste

In Bayern nehmen alle Regierungsbezirke am Blitzermarathon teil. Allein in München werden beim Blitzermarathon 160 zusätzliche Radarfallen aufgestellt.

Als einziges Bundesland wird jedoch in Bayern noch vor dem Start des Blitzermarathons bekannt gegeben, wo die Blitzer aufgestellt werden. Wir haben Ihnen alle Blitzerstandorte und Messstellen des Blitzermarathons 2023 in Bayern zusammengestellt:

Außerdem finden Sie bei uns nochmal gesonderte Übersichten für die Standorte beim Blitzermarathon 2023 in München und die Standorte beim Blitzermarathon 2023 in Nürnberg.

Und auch wenn die Blitzerstandorte und Messstellen bereits im Vorhinein bekannt gegeben werden, haben sich beim Blitzermarathon 2022 Erfolge gezeigt. Denn laut dem Bayerischen Innenministerium wurden damals 9756 Raser geblitzt.

In Harlaching wurde beim vergangenen Blitzermarathon in Bayern der Tageshöchstwert erzielt: Dort wurde ein Fahrer mit 190 Stundenkilometern in der 80er Zone geblitzt.

Blitzermarathon 2023 in Bayern: Was ist das?

Der Blitzermarathon findet jedes Jahr statt. Die Aktion ist groß koordiniert - es nehmen also in der Regel immer fast alle Bundesländer daran teil.

Das Ziel des Blitzermarathons ist es, die Fahrerinnen und Fahrer zu sensibilisieren, die Tempolimits tatsächlich einzuhalten. Denn noch immer kommt es zu sehr vielen Unfällen auf den Straßen.

Allein in Bayern kamen im vergangenen Jahr 147 Menschen bei einem Autounfall ums Leben. Und damit etwa 35 Prozent mehr als noch im Vorjahr 2021.

In welchen Bundesländern ist Blitzermarathon 2023?

Der Blitzermarathon findet nicht in allen Bundesländern statt. Laut dem ADAC nehmen am Blitzermarathon die Länder Bayern, Hamburg und Hessen teil.

Doch neben dem Blitzermarathon gibt es auch die Speedweek. Die findet seit dem 17. April statt und dauert eine ganze Woche. An der Speedweek nehmen laut ADAC folgende Bundesländer teil:

Baden-Württemberg

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Die restlichen drei Bundesländer - Berlin, Saarland und Bremen - nehmen weder an der Speedweek noch am Blitzermarathon teil.

Blitzermarathon 2023: Wann ist der Blitzmarathon in Bayern?

Da Bayern nicht an der Speedweek teilnimmt, konzentriert sich hier der Blitzermarathon auf einen konkreten Tag: Freitag, den 21. April.

An diesem Tag geht es bereits um 6 Uhr los. Rund 2000 Beamte sind laut Angaben des Bayerischen Innenministeriums dafür an rund 1800 Messstellen im Einsatz.

Wie lange geht der Blitzermarathon in Bayern?

Der Blitzermarathon in Bayern dauert insgesamt 24 Stunden. Am Samstag, 22. April, ist die Aktion um 6 Uhr wieder vorbei.