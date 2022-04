"Bloodlands – Die Goliath-Morde" im ZDF: Infos zu Sendetermine, Handlung und Besetzung

"Bloodlands – Die Goliath-Morde" läuft im ZDF. Wir informieren Sie hier über Sendetermine, Handlung, Darsteller im Cast, Folgen und Wiederholung.

14.04.2022 | Stand: 08:43 Uhr

Das ZDF zeigt die britische Serie "Bloodlands– Die Goliath-Morde" an Ostern 2022 als Film-Reihe in seinem Programm. "Bloodlands– Die Goliath-Morde" handelt von einem Cold Case aus der Zeit des irischen Bürgerkrieges, der neu aufgerollt wird. Damals verschwanden vier Menschen auf mysteriöse Art und Weise.

Das Drehbuch zu "Bloodlands– Die Goliath-Morde" stammt von Chris Brandon. Regie führte Pete Travis.

Wie liegen die Sendetermine von "Bloodlands– Die Goliath-Morde"? Wo gibt es Wiederholungen zu sehen? Und welche Darstellerinnen und Darsteller sind im Cast mit dabei? Die Antworten auf diese Fragen und viele weitere Infos zu Sendeterminen, Übertragung, Handlung, Besetzung und Wiederholung finden Sie in diesem Artikel.

Sendetermine: Wann läuft "Bloodlands – Die Goliath-Morde" im ZDF?

Die beiden Teile bzw. vier Folgen von "Bloodlands– Die Goliath-Morde" werden an zwei aufeinanderfolgenden Abenden im ZDF gezeigt. Das sind die Sendetermine und Sendezeiten:

Teil 1: Sonntag, 17. April 2022, um 22.00 Uhr

Teil 2: Montag, 18. April 2022, um 22.00 Uhr

Übertragung: So sehen Sie "Bloodlands – Die Goliath-Morde" im TV und Stream

"Bloodlands– Die Goliath-Morde" gibt es beim öffentlich-rechtlichen Sender ZDFzu sehen. Die Reihe läuft also ganz regulär im Free-TV.

Neben der Ausstrahlung im Fernsehen lässt sich "Bloodlands– Die Goliath-Morde" auch zeitgleich im Live-Stream des ZDF auf der Webseite des Senders anschauen. Das Angebot ist kostenlos. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.

Handlung: Darum geht es in "Bloodlands – Die Goliath-Morde"

Aus dem See Strangford Lough in Nordirland wird ein marodes Autowrack geborgen, in dem sich ein mutmaßlicher Abschiedsbrief befindet. Der Ermittler Tom Brannick entdeckt schnell eine Verbindung zu einer jahrelang zurückliegenden und bis heute nicht gelösten Mord-Serie aus der Zeit des irischen Bürgerkrieges. Damals verschwanden vier Personen spurlos.

Der Fall ist für Brannick nicht nur von beruflichem Interesse, sondern hat auch eine starke persönliche Bedeutung, denn vermutlich wurde damals auch seine Ehefrau von dem Mörder getötet. Mit immer nicht ganz gesetzeskonformen Mitteln macht sich der Kommissar auf die Jagd nach dem Mörder. Fortan beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel mit gefährlichen Einsätzen.

Besetzung: Diese Darsteller sind im Cast von "Bloodlands – Die Goliath-Morde"

Hier finden Sie einen detaillierte Überblick über alle Hauptdarsteller im Cast von "Bloodlands– Die Goliath-Morde" und ihre dazugehörigen Rollennamen:

Schauspieler Rolle James Nesbitt Tom Brannick Lisa Dwan Tori Matthews Lorcan Cranitch Jackie Twomey Charlene McKenna Niamh McGovern Ian McElhinney Adam Corry Lola Petticrew Izzy Brannick Chris Walley Birdy Michael Smiley Dinger Kathy Kiera Clarke Claire Keenan

Wiederholung: "Bloodlands – Die Goliath-Morde" in der ZDF-Mediathek nachschauen

Sie haben an einem der zwei Sendetermine von "Bloodlands– Die Goliath-Morde" keine Zeit und haben daher einen Teil der Reihe verpasst? Macht nichts, denn neben der Ausstrahlung im Fernsehen können Sie beide Teile in der ZDF-Mediathek auch als Wiederholung anschauen.

Die Reihe "Bloodlands– Die Goliath-Morde" steht in der Mediathek bis zu vier Wochen nach TV-Ausstrahlung zum Abruf bereit. Der Service ist für jedermann kostenlos und ohne Anmeldung nutzbar.