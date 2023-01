Brand in zehnstöckigem Hochhaus in Ulm - vor dem Haus Reifen zerstochen

In Ulm-Wiblingen ist ein Feuer im Keller eines Hochhauses ausgebrochen. Rund 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf.

16.01.2023 | Stand: 09:24 Uhr

Rund 60 Bewohnerinnen und Bewohner mussten am frühen Montagmorgen gegen halb drei Uhr aus einem zehnstöckigen Hochhaus in Ulm-Wiblingen flüchten. Nach einem Brand im Keller zog gefährlicher Brandrauch durch einen Entlüftungsschacht in die meisten der 40 Wohnungen.

Rund zehn Bewohner musste die Feuerwehrüber eine Drehleiter retten, zahlreiche weitere flüchteten über ein Baugerüst an der Außenseite des Hochhauses. Viele von ihnen nahmen auch ihre Haustiere mit. Bei Dunkelheit kletterten die Anwohner mit Tierkäfigen in der Hand das Gerüst abwärts.

Ulmer Feuerwehr überprüft alle Wohnungen einzeln

Den Brand im Keller hatte die Feuerwehr zügig gelöscht, doch der Rauch in den Wohnungen stellte eine Gefahr für die Bewohner dar. Neun Bewohner wurden vom Notarzt und dem Rettungsdienst wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung untersucht, ein Bewohner musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die übrigen 50 Bewohner des Hochhauses konnten sich in einem Bus der Feuerwehr bei Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt aufwärmen.

Die 70 Feuerwehrleute überprüften alle Wohnungen einzeln wegen des Brandrauchs. Stockwerk für Stockwerk wurde der Rauch mit Hochdrucklüftern aus den Fluren und den Zimmern gedrückt.

Zerstochene Reifen an zwölf Fahrzeugen - Polizei ermittelt

Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Ulm nahm noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache auf. Dabei richtet die Polizei ihr Augenmerk auch auf die Fahrzeuge rund um das Hochhaus, in dem es brannte. An zwölf Fahrzeugen wurden demnach bereits zerstochene Reifen festgestellt.

Lesen Sie auch