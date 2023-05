Bürgerschaftswahl 2023 in Bremen: Das sind die Wahlergebnisse und Hochrechnungen

Ergebnisse der Bremen-Wahl 2023: Hier finden Sie Hochrechnungen und Wahlergebnisse zur Bürgerschaftswahl. Wann gibt es ein vorläufiges amtliches Endergebnis?

15.05.2023 | Stand: 06:14 Uhr

Wer regiert künftig in der Freien Hansestadt Bremen? Darüber entscheiden die Ergebnisse der Bürgerschaftswahl 2023, die am 14. Mai stattgefunden hat. Die Hochrechnungen sind aussagekräftig, bis das vorläufige amtliche Endergebnis feststeht, dauert es aber noch.

Laut den Hochrechnungen zu dieser Landtagswahl in Bremen ist die SPD mit mehr als 29 Prozent stärkste Kraft geworden. Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat verschiedene Optionen für eine Koalition.

Die aktuelle Regierung aus SPD, Grünen und Linkspartei könnte weitermachen. Denkbar ist aber auch eine Koalition von SPD und CDU, die mit mehr als 25 Prozent die zweitstärkste Kraft wurde. Die FDP schafft es laut Hochrechnung in den Landtag. Die Grünen mussten im Vergleich zur vergangenen Wahl deutliche Verluste hinnehmen, während die Bürger in Wut auf fast zehn Prozent der Stimmen kamen.

Hier finden Sie aktuelle Hochrechnungen zur Bremen-Wahl 2023. Außerdem erfahren Sie, wann mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis der Bürgerschaftswahl zu rechnen ist.

Bremen-Wahl 2023: Hochrechnungen und Ergebnisse

Das ist die aktuelle Hochrechnung zur Bremen-Wahl 2023 vom 15. Mai um 0.35 Uhr:

SPD: 29,8 Prozent

CDU: 25,7 Prozent

Grüne: 11,9 Prozent

Linke: 11,1 Prozent

Bürger in Wut: 9,5 Prozent

FDP: 5,2 Prozent

Andere: 6,8 Prozent

Vorläufiges amtliches Endergebnis zur Bürgerschaftswahl 2023 in Bremen: Wann kommt es?

Bei Landtagswahlen steht das vorläufige amtliche Endergebnis in der Regel bis zum Morgen des nächsten Tages fest.

Bei der Bürgerschaftswahl in Bremen ist die Auszählung aber so kompliziert, dass wohl erst am Mittwoch damit zu rechnen ist.

Bürgerschaftswahl 2023 in Bremen: Welche Parteien traten an?

Was waren die Parteien bei der Bremen-Wahl 2023? Diese 15 hatten es auf den Wahlzettel geschafft:

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Bündnis90/Die Grünen (Grüne)

Die Linke

Bürger in Wut (BIW)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Die Partei

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Mera 25 (MERA25)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

Grundeinkommen für Alle (GFA)

Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)

Volt Deutschland (Volt)

Die AfD konnte nicht zur Wahl in Bremen antreten. Der zerstrittene Landesverband hatte zwei konkurrierende Kandidatenlisten eingereicht, was der Landeswahlausschuss als nicht regelkonform ablehnte.

Mehrere dieser Parteien haben Spitzenkandidaten zur Bürgerschaftswahl 2023 in Bremen aufgestellt. Die SPD setzte auf den aktuellen Bürgermeister Andreas Bovenschulte, die CDU als größter Herausforderer auf Frank Imhoff.